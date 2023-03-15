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    不配合用「Face ID」解鎖手機淫照 兄弟檔下藥性侵女網友被收押

    郭姓兄弟檔涉下藥性侵未成年女網友還拍裸照，落網後不配合用「Face ID」解鎖手機被檢方聲押。示意圖。（路透檔案照）

    郭姓兄弟檔涉下藥性侵未成年女網友還拍裸照，落網後不配合用「Face ID」解鎖手機被檢方聲押。示意圖。（路透檔案照）

    2023/03/15 11:07

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓兄弟檔從手機交友軟體約16歲少女小芳（化名）出來唱歌，他們拿毒咖啡包給小芳吃，小芳拒絕，竟在飲料裡偷偷下藥，小芳誤食後在KTV包廂裡昏沉，被兄弟檔聯手性侵還拍下裸照，小芳媽媽得知此事後怒告兩兄弟，檢警調查時，郭姓兄弟因不配合用「指紋」和「Face ID」解鎖手機，被檢方認定有滅證之虞向法院聲押獲准。

    檢警指出，本月8日深夜，郭姓兄弟檔透過手機交友軟體「探探」約小芳出來唱歌，郭姓兄弟帶著小芳和同行兩名友人一起到KTV歡唱時，郭姓兄弟拿出一包毒咖啡，問小芳要不要吃，小芳拒絕後，郭姓兄弟疑趁小芳上廁所時，偷偷在她飲料裡下藥。

    小芳上完廁所後，回到坐位時喝下摻有K他命的飲料，整個人昏沉無法自處，郭姓兄弟見有機可趁，在包廂裡對小芳伸出狼爪，並拍下她衣衫不整裸露的照片。一行人歡唱結束後，小芳仍處昏迷狀態，郭姓兄弟把她背到新興區某舞廳的休息室，直到藥效退去，小芳才隱隱約約想起自己被侵犯的事。

    小芳回家後向母親告狀，母親氣得向郭姓兄弟問責，還問他們「是不是點傳播妹點到她女兒」，但郭姓兄弟否認叫傳播妹來助興，向小芳母親解釋彼此是網友關係，也不承認有下藥性侵小芳，聲稱是她喝醉酒才背她離開KTV。

    小芳母親替女兒討公道，拉著女兒去警局報案，檢警獲報介入時，郭姓兄弟行使緘默權，對案情不肯開口替自己辯護，甚至不配合使用「指紋」和「Face ID」解鎖手機，讓檢方認定他們有滅證之虞向法院聲押獲准。

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