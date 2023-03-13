車燈故障晚上仍上路 機警揪出毒蟲藏327克毒咖啡包

南市四分局警方攔查到2男2女共藏有327公克毒咖啡包。（圖由警方提供）

2023/03/13 12:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局育平派出所所長吳尚謙、警員黃欣梅，於3月12日晚間近7點許，在安平區發現1輛轎車車燈故障，仍在路上行駛，員警上前攔查，查獲車內有2男2女涉嫌持有毒品咖啡包89包、重327.4公克，4人接受毒品反應初篩，全都是毒品陽性反應，訊後被依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

南市警四分局育平所長吳尚謙、警員黃欣梅於12日夜間巡邏時，在安平區慶平路、建平17街口，見1輛紅色轎車車燈故障，仍行駛在道路上，即將該車攔下稽查，車上有2男2女，都是年紀約2、30歲的年輕人，在曾姓男駕駛隨身包包中，查扣到第2級毒品咖啡包1包重3.9公克；車子後座林姓男子的包包裡，則是查扣第2級毒品咖啡包有88包重達323.5公克。

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林男被查扣到大量毒品，他辯稱都是自己要施用的，以1萬8千元台幣在台一線北迴歸線超商路邊向藥頭買了100包，被台南警方查獲時已混合水喝掉12包。12日晚間近7點，與開車的曾姓男子、坐副駕駛座的陳姓女子、後座田姓女子等4人，正要一起去吃飯，4個人是朋友關係。

4名男女嫌犯尿液，經初篩檢驗均呈現毒品陽性反應，全案調查後，警方依毒品罪嫌將4名男女移送南檢偵辦，並擴大追查毒品來源、查緝藥頭。

南市警四分局長王子雄表示，毒品咖啡包內容物混雜，可能有興奮劑、也可能摻雜有鎮定效果的藥物，同時施用，會造成生理反應混亂，出現心跳頻率忽快忽慢、肌溶解症、腎衰竭等狀況甚至猝死，施用毒品百害而無一利，呼籲年輕人千萬不要碰觸，有發現疑似毒品請撥打110向警察報案。

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南市四分局警方攔查到2男2女共藏有327公克毒咖啡包。（圖由警方提供）

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