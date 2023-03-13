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    男偷車變造車牌躲查緝 警包夾破窗壓制逮人

    梁男偷車變造車牌躲查緝，警方壓制逮人送辦。（圖由讀者提供）

    梁男偷車變造車牌躲查緝，警方壓制逮人送辦。（圖由讀者提供）

    2023/03/13 08:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，梁姓男子於鳳山區鳳東路停車格偷走1部自小客車，還以膠帶變造車牌躲查緝，警方以車追人包夾，趁梁男車上呼呼大睡，破窗將他拖下車，壓制在地逮捕送辦。

    李姓男子（60歲）前天上午8時發現停放鳳山區鳳東路停車格內自小客車被竊，損失金額5萬元，鳳山警分局成功派出所依規定受理報案，並組成專案小組積極偵辦。

    警方調閱路口監視器畫面，過濾比對竊賊特徵後，鎖定梁姓男子（37歲）涉有重嫌，前天凌晨1時於鳳東路下手偷車後，駕駛失竊自小客車往大寮區逃逸。

    警方調閱近百支監視器清查，前天下午2時許於大寮區鳳林三路發現失竊自小客車停放廟前廣場，車牌還被貼膠帶變造，以躲避警方查緝；警方上前查緝時，發現梁男坐在車內駕駛座，疑似吸毒後呼呼大睡。

    警方不敢大意，以巡邏車頂住該車後方，以防止梁男駕車衝撞，並立即破窗將睡夢中梁男拉下車，當場壓制在地逮捕，梁男突然被驚醒，一臉睡眼惺忪，見事跡敗露，只能乖乖就逮。

    警方查扣失竊自小客車，一看車牌笑了，發現被貼膠帶變造，直呼「手路太粗（技術太差）了啦」，並查扣作案用工具1支、安非他命吸食器1組、藥勺2支，將梁男帶回派出所偵辦。

    警方調查，梁男到案坦承犯行不諱，供稱竊取該自小客車是要代步及載物品使用，但因犯案後疲憊在路旁休息，沒想到這麼快就被警方查獲，警訊後將他依竊盜及毒品罪移送偵辦。

    鳳山分局呼籲民眾，車輛應妥為上鎖或加裝警報器，以避免歹徒有可趁之機，遭受財物損失。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣贓車，將梁男依法送辦。（圖由讀者提供）

    警方查扣贓車，將梁男依法送辦。（圖由讀者提供）

    梁男偷車以膠帶變造車牌，躲避警方查緝。（圖由讀者提供）

    梁男偷車以膠帶變造車牌，躲避警方查緝。（圖由讀者提供）

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