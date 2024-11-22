獨家》警所通知作筆錄 女到場傻眼：竟是要問2歲兒

檢察官要求詢問2歲兒子做筆錄，讓郭女當場傻眼。（情境照）

2024/11/22 07:07

〔記者王捷／台南報導〕郭姓女子與前夫互提告訴，本月接到台南警一分局通知，檢察官要求詢問2歲兒子做筆錄，讓她當場傻眼。台南地檢署回應，此情況在實務上常見，並不違法，但律師羅瑞昌質疑，以幼兒的表達能力，證詞對案件真的有幫助嗎？

郭女表示，她與前夫因妨害婚姻及家暴等案互控，前夫質疑她將孩子藏匿，而她則稱是為了保護孩子。11月中，她接到警方通知書，上面僅寫她的名字，因此以為是通知她本人做筆錄，然而到場後員警出示檢方公文，她驚訝發現，接受詢問的對象竟是不滿3歲的兒子。

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由於當下郭女未攜帶兒子的驗傷單，警員表示無法進行筆錄，郭女質疑，兒子年僅2歲，正處於語言發展初期，表達能力也不成熟，如何能進行有效的詢問？但警員告知她，這次檢方的要求。

台南地檢署則表示，實務上經常需要傳喚幼兒製作筆錄，只要監護人在場協助詢問，並不違法，除非案件涉及性犯罪，才需有社工在場輔助。

其他警員聽聞此案例後認為，雖然刑事訴訟法未特別規定，但在實務上，通常會認為5歲以下的幼童，因表達能力有限，可能還會有時間與記憶混亂，影響證詞的可信度。

檢察官退休的律師羅瑞昌說，傳喚2歲幼童作證的情況，實務上不常見。刑事訴訟法第186條規定，16歲以下的證人，不可以命令他們具結作證，因此幼兒的證詞是否有證據效力？會不會讓幼兒陷入不義？也應慎重考量。

郭女事後表示，警方應在通知時明確告知要詢問兒子，但即便如此，她仍對警方的處理方式感到疑惑與不安，不知道應向哪些單位申訴。

羅瑞昌說，檢察官可能會因案件量多，造成疏忽，但目前已有許多取證方式，例如讓人不安的對話紀錄、頻繁來電的截圖，這些方法在實務上也曾成功申請保護令。

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