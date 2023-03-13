台中茶商夫妻偕友當「青農」種出市值2184萬大麻叢林

警方當場逮捕徐嫌。（警方提供）

2023/03/13 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓夫妻是茶葉盤商，見毒品利潤豐厚竟找來徐姓友人分工合作一起種大麻，還刻意選在南部租農舍栽種輪流照護，期間因自網路大量購入栽種器材，引起警方注意循線追緝趁收成前收網，查扣初估市價達2184萬元的91株「大麻叢林」，訊後全案依毒品罪嫌送辦，檢方聲押蔡、徐2人獲准。

台中市第四分局先前網路巡邏時，發現從事茶葉中盤商的45歲蔡姓男子與其47歲張姓妻子，均無務農相關背景，卻自知名賣場網站大量購入種植大麻所需器具，研判有種植大麻及販賣重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現這對夫妻檔還夥同48歲徐姓友人，為規避台中警方查緝，刻意在嘉義縣朴子郊區租賃某農舍種植。

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檢警在今年1月中旬，趁大麻要收成時收網抓人，當場在農舍逮捕徐嫌，也同步在台中逮捕蔡姓夫妻，現場查扣91株大麻盆栽、栽種器具光源燈、培養液等用品，大麻市價經換算初估達2184萬元；經查，蔡姓夫妻網上自學大麻植栽技巧，認為有利可圖，並與徐嫌商討，由其國外購買大麻種子回台。

接著3人選定地處偏遠、租金相對便宜的嘉義農舍作為據點，3人分工合作輪流栽種，並定期用LINE分享回傳大麻植物養護進度，沒想到收成在即就被查獲，成功阻止該批大麻流入市面，而3嫌得知將面臨重刑，當場嚇傻悔不當初，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦，檢方向台中地院聲押蔡、徐二人獲准，蔡妻2萬元交保，近日偵結依毒品罪起訴3人。

第四分局長李建興表示，大麻屬毒品危害防制條例所規範的「第二級毒品」，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，提醒民眾勿心存僥倖、以身試法，警方也會持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康，展現肅清毒品、打擊犯罪決心。

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警方到農舍查緝，現場宛如「大麻叢林」。（警方提供）

警方查扣91株大麻。（警方提供）

換算市價高達2184萬元。（警方提供）

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