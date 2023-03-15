癌末毒販拚安家費四處販毒 行徑宛如「台版絕命毒師」

警方前往李的毒窟逮捕其同夥。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/15 12:46

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲李姓毒販罹患口腔癌末期，他為了拚安家費給家人，近來肆無忌憚四處販毒。警方根據查獲的毒品案溯源追查，循線趁他前往醫院化療時逮人，再前往其平時窩藏的毒窟，逮捕10名同夥與藥腳；由於販毒刑責高，大多數毒販落網後都不願承認，但李疑因「自恃」自己來日無多，對於相關犯行全部交代得一清二楚，令警方不勝唏噓。

中正一分局根據日前破獲的多起毒品案，發現這些毒蟲的毒品來源，都來自綽號「水哥」的李姓毒販。警方展開溯源追查，鎖定李平時在雙北地區出沒，還會定期前往林口長庚醫院看診。

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警方掌握李的作息與行蹤後，日前趁他前往醫院時埋伏逮人，這才發現他不僅與承辦此案的小隊長同名同姓，且他罹患口腔癌末期，必須定期回醫院化療。李落網後，警方再根據事證，循線前往其平時窩藏、位於台北市廈門街的租屋處逮捕其餘同夥與藥腳。

警方說，該處毒窩除了李用來販毒外，也會讓熟識的藥腳充當吸毒場所，內外還架設許多監視器鏡頭。警方行動當天在周邊部署重兵把守，再攻堅破門逮人，期間有一名李的21歲周姓小弟，異想天開從2樓跳下想落跑卻讓自己摔斷腿，反被警方逮個正著。

據了解，李雖然沒有結婚生子，但是還有其他家人，他落網後對於販毒一事大方承認，還說自己來日無多，更認為自己反正也不會被抓去關。

警方在該處共逮捕10名犯嫌，查扣海洛因、安非他命、大麻、毒咖啡包等各式毒品近50包、電子磅秤、吸食器、監視器等物，警方最後將李與其同夥共11人都依毒品罪嫌送辦，同時也將繼續追查其毒品上游。

絕命毒師是一部美國電視連續劇，於2008年首播，劇中描述一名高中化學老師因為罹患癌症，為了籌措醫藥費與支持家中開銷，利用化學知識，輾轉與昔日學生一起製毒、販毒的故事。

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警方在醫院內逮捕前來化療的李姓毒販，並在他隨身包包內查獲毒品。（記者王冠仁翻攝）

警方將李與同夥共11人送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣各式毒品與吸食器。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣各式毒品與吸食器。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣各式毒品與吸食器。（記者王冠仁翻攝）

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