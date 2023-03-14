搜救犬國際評量拚了！44隻狗狗上陣考試 要當救難開路先鋒

一年一度的搜救犬國際評量檢測開跑，有44隻來自官方與民間的犬隻報名，消防署特別邀請IRO日本籍裁判官Kaori Oshima女士及斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士來台評測。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/14 19:40

〔記者闕敬倫／台北報導〕一年一度的搜救犬國際評量檢測今天（14日）開跑，內政部消防署在南投竹山舉行評測營，共有44隻官方與民間搜救犬報名，請來2名外籍裁判考核，盼能強化搜救犬的救災量能，將台灣打造成亞洲搜救犬馴養技術交流平台。

為持續提升我國災害搜救犬水準，並有效執行國內外重大災害搜救任務，消防署近日整合消防機關、民間救難團體及育犬機構的搜救犬，今天起到16日期間，在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO（International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織）國際評量檢測」評測優秀犬隻。

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我國搜救犬近年在年2016年台南地震及2018年、2022年花蓮地震，都靈活、敏捷援救寶貴人命。

今年2月土耳其發生百年大地震，我國培訓的5隻搜救犬與台灣搜救隊130名搜救人員搭乘搜救專機趕赴土耳其重災區阿迪亞曼省援救，在最快時間內投入人命搜救行列，搜救犬已成搜救任務不可或缺的夥伴，也是搜救任務的開路先鋒。

這次國際評量，消防署特別邀請IRO日本籍裁判官Kaori Oshima女士及斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士來台，採用IRO評量基準，通過A級（中級）及B級（高級）評量認證的犬隻即可成為正式搜救犬，立即調用投入災害搶救行列，強化人命搜救效能。

消防署說，持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，以全面提升災害搜救犬救災能力。

消防署在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」。（記者闕敬倫翻攝）

全國災害搜救犬IRO國際評量檢測在竹山訓練中心舉行。（記者闕敬倫翻攝）

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