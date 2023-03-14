為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    搜救犬國際評量拚了！44隻狗狗上陣考試 要當救難開路先鋒

    一年一度的搜救犬國際評量檢測開跑，有44隻來自官方與民間的犬隻報名，消防署特別邀請IRO日本籍裁判官Kaori Oshima女士及斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士來台評測。（記者闕敬倫翻攝）

    一年一度的搜救犬國際評量檢測開跑，有44隻來自官方與民間的犬隻報名，消防署特別邀請IRO日本籍裁判官Kaori Oshima女士及斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士來台評測。（記者闕敬倫翻攝）

    2023/03/14 19:40

    〔記者闕敬倫／台北報導〕一年一度的搜救犬國際評量檢測今天（14日）開跑，內政部消防署在南投竹山舉行評測營，共有44隻官方與民間搜救犬報名，請來2名外籍裁判考核，盼能強化搜救犬的救災量能，將台灣打造成亞洲搜救犬馴養技術交流平台。

    為持續提升我國災害搜救犬水準，並有效執行國內外重大災害搜救任務，消防署近日整合消防機關、民間救難團體及育犬機構的搜救犬，今天起到16日期間，在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO（International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織）國際評量檢測」評測優秀犬隻。

    我國搜救犬近年在年2016年台南地震及2018年、2022年花蓮地震，都靈活、敏捷援救寶貴人命。

    今年2月土耳其發生百年大地震，我國培訓的5隻搜救犬與台灣搜救隊130名搜救人員搭乘搜救專機趕赴土耳其重災區阿迪亞曼省援救，在最快時間內投入人命搜救行列，搜救犬已成搜救任務不可或缺的夥伴，也是搜救任務的開路先鋒。

    這次國際評量，消防署特別邀請IRO日本籍裁判官Kaori Oshima女士及斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士來台，採用IRO評量基準，通過A級（中級）及B級（高級）評量認證的犬隻即可成為正式搜救犬，立即調用投入災害搶救行列，強化人命搜救效能。

    消防署說，持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，以全面提升災害搜救犬救災能力。

    消防署在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」。（記者闕敬倫翻攝）

    消防署在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」。（記者闕敬倫翻攝）

    全國災害搜救犬IRO國際評量檢測在竹山訓練中心舉行。（記者闕敬倫翻攝）

    全國災害搜救犬IRO國際評量檢測在竹山訓練中心舉行。（記者闕敬倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中搜救犬不用搬家了 財政部同意保留霧峰駐地
    2023/03/02 17:29

    台中搜救犬不用搬家了 財政部同意保留霧峰駐地
    竹市4隻搜救犬通過IRO國際評量認證 從高級到初級都有
    2023/02/26 11:40

    竹市4隻搜救犬通過IRO國際評量認證 從高級到初級都有

    宏匯廣場春季展售會開跑 新櫃開幕強勢登場
    台中「搜救犬英雄」協助土耳其救災 表揚會中向「她」獻吻
    2023/02/21 16:57

    台中「搜救犬英雄」協助土耳其救災 表揚會中向「她」獻吻
    高市消防局毛英雄好威 3隻搜救犬通過高級瓦礫搜索認證
    2023/02/18 20:50

    高市消防局毛英雄好威 3隻搜救犬通過高級瓦礫搜索認證

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    敬禮！馳援土耳其震災 墨西哥搜救犬殉職
    2023/02/13 14:23

    敬禮！馳援土耳其震災 墨西哥搜救犬殉職
    有搜救犬受傷！ 搜索期間發現「後腳流血」 領犬員立即暫停工作協助包紮
    2023/02/10 19:03

    有搜救犬受傷！ 搜索期間發現「後腳流血」 領犬員立即暫停工作協助包紮
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播