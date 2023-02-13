敬禮！馳援土耳其震災 墨西哥搜救犬殉職

前往土耳其協助救災墨的西哥搜救犬「Proteo」，傳出不幸因公殉職的消息。（圖擷取自@NecesitoUnPerro推特）

2023/02/13 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕土敘邊境6日發生規模7.8強震，造成2國傷亡慘重。各國紛紛派遣搜救團隊馳援災區，墨西哥7日也派出國內最知名的16隻搜救犬，與搜救隊一同趕赴土耳其救災。然而稍早卻傳出令人悲傷的消息，其中1隻搜救犬「Proteo」在執行搜救任務時，被突然倒塌的殘骸壓住，最後不幸罹難。

綜合外媒報導，前往土耳其協助救災的墨西哥搜救隊「USAR FT1 CRM」，昨（12）日於臉書發文表示，他們的其中1名夥伴搜救犬Proteo不幸因公殉職，並上傳一段悼念影片，為搜救團隊全員一起在土耳其當地，為Proteo舉辦一場簡單但不失隆重的告別式。

請繼續往下閱讀...

從影片中可看到，搜救人員、軍方、領犬員以及搜救犬列隊兩排，接著搜救員依序點名這次到土耳其出任務的16隻搜救犬的名字，直到最後連續喊了3次「Proteo」，再由領犬員吹響最後一次呼喚的哨音，象徵Proteo的任務結束。

墨西哥搜救隊感性表示，他們帶著榮譽告別1位偉大的搜救犬，「Proteo總是勇敢和迅速地工作，感謝祂讓我們能從更好的地方進行救援，並指引我們的尋獲任務成功。墨西哥紅十字會、墨西哥國防部、墨西哥海軍以及墨西哥、土耳其人民，感謝你存在這個世界」。

而Proteo的領犬員、墨西哥士兵維萊達（Villeda）也悲傷地表示，Proteo是一隻強壯、勤勞且從不放棄的狗狗，「我想告訴你，我為你感到驕傲。你從未放棄。現在，我只想感謝你把我帶來這裡；不幸的是，你將無法和我一起回家，但我會永遠記住你。我希望整個墨西哥都能永遠記得你，永遠不會忘記你。總有一天我們會再次相。」。

據報導指出，Proteo在這次救災任務中成功協助搜救團隊，救出2名受困的民眾，不過在Proteo生前執行最後一次的搜救任務時，因前進瓦礫堆底下進行搜尋，但因為殘骸突然倒塌，導致Proteo逃生不及而不幸罹難。

Proteo生前協助搜救團隊，成功救出2名受困的土耳其民眾。（圖擷取自@domdyer70推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法