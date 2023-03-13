幼女疑遭男子猥褻 父母動私刑打死判10月、5月

2020年12月13日，女童父母將李男拖著走，拉到KTV店附近空地痛毆，被監視器拍下。（資料照）

2023/03/13 18:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2020年12月南投縣埔里鎮發生5歲女童被一起歡唱的李姓男子猥褻，女童父母憤而將該男拖出KTV外痛毆成重傷，男子3天後死亡，南投地院法官查出李男有慢性病，受傷後身體狀況惡化致死，將女童父母依共同犯傷害罪名各判處有期徒刑10月、5月，全案還可上訴。

女童和父母、叔叔等家人，2020年12月13日下午到南投縣埔里市區某KTV唱歌，60歲李姓男子因與女童父母的朋友認識，由該友人帶至包廂一起歡唱。後來女童在家人準備離開時告訴父母，她被李男猥褻，女童父母怒不可抑，在KTV店外將李男拖至空地痛毆，女童母親徒手毆打，李童父親則用交通錐打，李男被打到倒地不起，女童父母趕緊打119找救護車送醫，但李男3天後死亡。

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南投地院判決書指出，李男被打到多根肋骨骨折，多顆牙齒斷裂，上肢和右肩有挫傷和擦傷，女童父母坦承動手打人，李男3天後休克死亡，南投地檢署以傷害致死罪嫌起訴。

法醫在法院開審理庭時作證指出，一般人受這種傷應該不會死，但李男死亡主要、直接因是肋骨骨折後，身體惡化感染肺炎，又因糖尿病、肝病、腎臟病等慢性病和飲酒因素加乘作用，導致身體多處發炎感染，即李男所受的傷，一般而言不是致命傷害。

法官認為，死者有慢性病影響復原能力，受傷導致身體惡化，罹患肺炎導致敗血性休克死亡，女童父母毆打與李男死亡有相當因果關係，但李男受傷後引發多處感染最後死亡，客觀上非一般人能預見，與傷傷害致死加重結果要件不符，只應負普通傷害責任。

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