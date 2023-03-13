獨家》北市殯葬處再爆弊案！巡山員疑包庇違規撿骨修墓 北檢將分案調查

雙北市府殯葬弊案偵審情形。（資料照）

2023/03/13 10:13

〔記者錢利忠／台北報導〕柯文哲卸任台北市長後，昔日市府殯葬管理處接連爆出弊案，上從時任副處長王文秀涉嫌標案索賄、下至基層殮工屢爆貪紅包小利，相關案件仍在偵、審中；廉政署獲報，有墓地巡山員疑似包庇業者及家屬，掩護未經申請的違規掘骨、回葬，其中恐涉貪污弊端；據了解，台北地檢署已收到廉政署報請指揮，近日將完成分案。

北市殯葬處列管公墓有55處，扣除已完成遷葬或僅部分遷葬的公墓不計，還沒遷葬的公墓即廣布北投陽明山國家公園、文山、南港、士林、內湖、信義、中山等區域，合計20多個公墓、4萬多座墳墓尚未遷葬；當中曾發生假修繕墳墓之名，掩護違規撿骨回葬弊端的陽明山第一公墓，待遷墳墓達1萬7500餘座。

請繼續往下閱讀...

廉政署獲報，北市殯葬處疑有巡山員與業者掛勾，包庇違規而未舉發，由於北市還未遷葬的墳墓數達數萬座，其中如涉貪墨敗度，不法利益龐大，正釐清有無集團性收受紅包等弊情。

殯葬管理條例規定，沒拿到起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰；而巡山員就是舉發此類違規行為的第一道防線，職責是巡查轄內墳墓有無遭撿骨業者違法起掘或修繕，會勘後視情節予以行政裁罰。

北市殯葬處就曾有類似弊案，2015及2016年間，陽明山第一公墓有巡山員處理墓園違規起掘案時，對俗稱「土公仔」的撿骨師放水未裁罰；去年11月，台北地院分別依公務員登載不實罪、對主管事務圖利罪，判巡山員1年2月徒刑、墓管課技工1年4月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法