高雄鳳山新城大樓火警 初判陽台燒雜物釀禍

高雄鳳山新城1棟大樓今晚發生火警。（讀者提供）

2023/03/12 19:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市最大眷村鳳山新城1棟大樓今晚近7時突然發生火警，現場出現火光、濃煙竄燒，消防局出動11車25人滅火，初步研判是陽台燒雜物，所幸無人受傷，起火原因仍待進一步調查。

高雄市鳳山區瑞興路鳳山新城甲社區1棟大樓4樓，今晚近7時突然發生火警，現場不但竄出火苗，還有濃煙竄出，消防局出動11車25人，前往現場佈線搶救。

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由於正值晚餐時間，住戶聽聞火警飛奔下樓，現場聚集民眾圍觀；消防局出動大型雲梯車，由消防人員搭乘雲梯車，發現陽台燃燒雜物，採取高空射水滅火，順利撲滅火勢。

消防局表示，現場是1棟14樓建築物，發現4樓陽台起火燃燒，只花16分撲滅火勢，所幸無人員受傷、受困。

消防局初步研判是陽台燃燒雜物，所幸無人受傷，至於真正起火原因，仍待進一步調查；消防人員於搶救行動告一段落後，針對社區住戶進行災後防火宣導。

消防局第三大隊第一中隊中隊長吳川雄呼籲民眾建築物內請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢，同時注意用火用電安全，提醒大樓應定期檢修消防安全備，落實平時設備自我管理維護，才能及早發現火災，並加以控制火勢，以避免火勢擴大，造成生命與財產安全危害。

高雄鳳山新城1棟大樓今晚發生火警。（讀者提供）

高雄鳳山新城1棟大樓今晚發生火警。（讀者提供）

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