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    做了再講！蘿莉控嘿咻少女挨告 審理時又上了好友幼女

    陳男是羅莉控，多次跟少女發生性關係。情境照（法新社檔案照）

    陳男是羅莉控，多次跟少女發生性關係。情境照（法新社檔案照）

    2023/03/11 08:54

    〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓男子2020年間跟一名未滿14歲的少女嘿咻，被家長提告妨害性自主，沒想到案件審理期間，陳男又趁著借宿好友家的機會，跟好友年幼的女兒發生3次性關係。陳男坦承凍未條，「先做了再講」，一審新竹地院依與未滿14歲少女性交罪判陳男2年6月刑，二審高等法院日前維持。

    陳男是個蘿莉控，2020年間與一名少女發生性關係，被對方家長抓包，吃上妨害性自主官司，但官司纏身期間並未讓他學乖，反而趁著經常酒後借宿好友家的機會，引誘好友幼女交往。

    陳男與幼女的雙親是好友，經常聚會飲酒，聚會結束後就以飲酒為名，借宿在好友家中，因而與幼女日久生情。陳男見她年幼懵懂，不懂男女關係，竟以情投意合為名，哄她交往，再半推半就騙上床，前後共發生3次性關係。

    幼女遭到玷汙，家長發現她的言行有異，追問之下得知信任的陳男竟是匹狼，還欺負愛女，堅持提告。陳男辯稱知錯承認犯行，事後好友對他的好感度未降，希望法官輕判。

    一審新竹地院認為，陳男2020年間嘿咻另一名少女挨告，案件還在審理期間，竟再度犯下性質相同的罪名，事後又未與家長和解，難認已獲原諒，判刑2年6月。

    陳男前案判刑2年，本案又判刑2年6月，他擔心牢飯吃不完，趕緊上訴，並強調當時較魯莽行事、「比較沒有去想後果，先做了再講」，盼改判。

    二審高等法院指出，陳男在本案之前，已因類似案件被檢察官起訴，竟不知警惕，仗勢與友人交好，常聚會喝酒借住其家中，趁對方女兒對男女情慾之事尚屬懵懂、對於性自主權認知未臻成熟的狀態，自稱「男女朋友關係」與她交往，藉此數次發生性關係，不宜輕縱，評議後駁回其訴，可上訴。

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