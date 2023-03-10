自撞車禍搜出百萬鉅款、製毒工具 疑製毒師傅毒駕肇事

新北市三重警方處理自撞棄車案，在車內起出百萬鉅款及製毒原料。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/10 22:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重今天上午發生一起自撞車禍，警方到場時，車上空無一人，過濾車上物品時，赫見一包147餘萬元現金、七包製毒原料及製毒工具，肇事駕駛撞車後，只提著一袋物品便逃離現場，由於該車儼然是行動製毒車，警方不排除製毒師傅毒駕肇事，帶著毒品逃離，正全力緝捕毒蟲到案。

這起車禍發生在今天上午9時許，三重區仁愛街112巷內，傳出一輛轎車自撞車禍，因整車橫在窄巷內阻礙交通，民眾報警處理，員警趕抵，發現為一輛白色轎車自撞路燈後橫擋路中間，撞毀路燈基座，但車上空無一人。

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警方聞到車上傳出類似毒品氣味，清查車上，赫見一個隨身袋放有大量現金、疑似毒品原料七包、一批製毒工具、夾鏈袋及吸食器，儼然是行動製毒車，警方清點後確認現金為147萬3500元，懷疑是製毒師傅毒駕撞車，心虛又擔心被趕來的警方逮捕，便急忙攜帶毒品逃逸，連鉅款及製毒原料、工具都來不及帶走。

警方專案小組到場採證，採集到幾枚指紋比對，監視器畫面中，毒蟲駕車疾駛，往右偏移撞上路燈桿後，整車橫移九十度，隨即一名身材肥胖男子背著一袋不明物品、邊講電話逃逸，警方正擴大調閱周遭監視器，追查毒蟲到案釐清案情，並續追幕後集團。

三重警方在車內起出147萬餘元現金、一批製毒原料、工具，儼然是行動製毒車。（記者吳仁捷翻攝）

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