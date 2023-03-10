黨職併公職追討溢領款錯了嗎？大法官3/17公布結果

黨職併公職溢領款項返還案，憲法法庭12/20召開言詞辯論。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/10 14:21

〔記者吳政峰／台北報導〕威權時期黨國不分，甚至出現黨職併公職年資的現象，立法院為了匡正過去的不法、實現轉型正義，2017年通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，要求各機關追討溢領的款項與優存。國民黨等單位不服，興訟爭權，承審法官質疑條例違反法不溯既往原則，聲請釋憲，憲法法庭10日宣布，定於17日宣示判決。

釋憲主案由台北高等行政法院第六庭提出，去年12月20日言詞辯論，大法官經過3個月的評議，10日公告將於3月17日於憲法法庭宣判，屆時將同步採取網路直播。

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憲法法庭預計開放32個旁聽席，欲旁聽的民眾，應於3月17日下午2時15分至2時45分，至台北市博愛路127號高等法院刑事庭大廈1樓入口處，持身分證件排隊請領旁聽證，旁聽證的發給至額滿為止。

本案有六大爭點，第一、公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例第2條第2款所稱社團專職人員，明文列舉特定社團及其相關機構之專職人員，是否違反憲法個案立法禁止原則及憲法第7條平等原則？

二、條款所稱中國青年反共救國團（中國青年救國團）於1952年10月31日至1969年12月23日間與國防部之關係為何？其於條例第4條第1項所指社團專職人員年資之計算，是否有影響？

三、條例第4條規定，本條例所稱仍支領退離給與之公職人員，應扣除其已採計之社團專職人員年資後，重行核計退離給與，是否侵害該等公職人員受憲法第15條保障之財產權，及牴觸法律不溯及既往原則暨信賴保護原則？

四、條例第5條第1項第1款規定，退職政務人員應連帶返還其溢領之退離給與，是否侵害其受憲法第15條保障之財產權，及牴觸法律不溯及既往原則暨信賴保護原則？

五、條例第5條第1項第1款、第2款規定，同條例第2條第2款之社團，應就退休（職、伍）公職人員所溢領之退離給與，分別負連帶返還、返還之責，是否侵害該社團受憲法第15條保障之財產權，及牴觸法律不溯及既往原則、信賴保護原則暨不當聯結禁止原則？

六、條例第7條規定：「本條例第4條所定重行核計退離給與及第5條所定返還規定，除本條例另有規定外，不適用現行法律有關權利行使期間之規定」，是否違憲？

聲請釋憲的法官主張，該條例針對已核計並實際領取退離給與的黨職併公職者，要求相關機關重新核算其公保投保年資、減低得受領的金額、命返還溢領金額，且無權利行使期間的限制，違反法不溯既往、平等、信賴保護、不當聯結禁止等原則，侵害憲法保障的財產權。

銓敘部回應，當年黨職併公職的目的在於落實以黨領政，而後在報紙批評、黨外民代質詢、監察委員調查、即將開放黨禁等情況下，才報請國民黨中央委員會同意廢止，顯示制度存廢皆聽從威權時期的政黨指揮。2017年通過的條例，是為維護憲法所保障的公務員制度，匡正黨國體制，落實轉型正義。

銓敘部說明，原制度重大明顯違反上位規範，甚至違憲，新制溯及既往是為了達成極重要的公益目的，可受允許；史料證明這些社團確實因為年資併計，而免除應自行支出的退職金或退休年資結清，獲得不當利益，故要求社團應負起連帶責任（非政務人員溢領款項由社團償付），是為了保障弱勢；重行核計的處分做成後，消滅時效適用公法的5年，並非無期限。

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