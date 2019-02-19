溢領退休金 陳履安等人分期繳還

2019-02-19 19:17

〔記者溫于德／台北報導〕數名前政府高官溢領「黨職併公職」退休金，遭銓敘部函送法務部行政執行署執行追繳。負責的台北分署已執行完畢前副總統連戰等5人。目前仍有溢領122萬的前監察院長陳履安、溢領460萬的僑委會時任副委員長王能章；據悉，陳後來已繳回30萬，其餘92萬將分5期繳還，至於已繳回160萬的王，餘款300萬元將於本月底再與執行官協調處理。

前年5月「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」上路，規定1年內追討「黨職併公職」溢領退休金；連戰、前考試院長關中等7人隨即遭銓敘部移送執行機關強制執行。

據指出，已向台北分署主動繳清溢領退休金的包括連戰、關中、前海基會副董事長焦仁和、前監察委員黃肇珩與前考試委員蔡憲六等5人；但陳履安與王能章尚未繳清。

陳履安部分，日前獲銓敘部同意分6期繳清後，已先繳還30萬，其餘92萬將分5期繳清；另就已繳還160萬的王能章，剩餘300萬元將於本月底與執行官協調繳還方式。

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