走私毒品無罪被囚近3千天 船長獲補償上千萬仍抗告

船長陳火盛（中）被改判無罪，與冤獄平反協會人員在法院門口高喊無罪。（資料照）

2023/03/08 21:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東「得利10號」漁船涉嫌走私海洛因磚16塊，船長陳火盛被判刑18年入監，後來改判無罪定讞，無辜被囚2966天，聲請刑事補償6800萬元，高等法院高雄分院裁定給付1186萬元，他不滿意提起抗告。

據了解，2009年5月間，被告陳火盛駕駛「得利10號」漁船自菲律賓走私毒品到台灣後，辦案人員自3台DVD內，起獲16塊海洛因磚共5公斤，被最高法院依運輸一級毒品罪，判刑18年定讞並入監服刑。

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陳喊冤提起再審求翻案，經最高法院改判無罪定讞後，他聲請刑事補償，並認為被關8年多，失去自由時間非短，而運送毒品的罪名，對他及家人名譽影響非輕，飽受精神痛苦，加上工作損失等，要求補償6800萬元。

高雄高分院調查，陳有走私前科，又長年從事遠洋捕魚工作，理應知道走私案層出不窮，在受託運送DVD回台維修，依現今經濟判斷DVD價格低，可以直接購買，根本不用遠從菲國運輸回台修理，本人也有過失。

此外，刑事補償法規定，每天補償金額3000至5000元不等，因此認為補償4000元比較合理，但他不滿意提起抗告，要求每天補償最高金額5000元，案由最高法院審理中。

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