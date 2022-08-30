船長陳火盛涉毒品走私從18年改判無罪確定 估可獲冤獄賠償1千多萬

船長陳火盛（正面前）改判無罪確定。（資料照）

2022/08/30 11:20

〔記者張文川／台北報導〕13年前屏東縣「得利10號」漁船被查獲以3台DVD包裝掩護，走私16塊海洛因磚入台，船長陳火盛原本已被依運輸一級毒品罪判刑18年定讞，入監服刑2966天後，第2度聲請再審，獲高雄高分院裁准再審並釋放，去年2月再審宣判無罪；經檢方上訴，最高法院認為再審認定無誤，駁回上訴，陳火盛確定無罪。

陳火盛前後共被羈押、服刑2966天，可聲請刑事補償金，規定每服刑一日可獲賠3000至5000元，陳可獲賠償的金額，預估介於1189萬8000元至1483萬之間。

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列為同案被告的船主林進龍，也被判刑18年確定，他先前已先獲平反，再審改判無罪確定。

檢方起訴指控，2009年5月被告林金群（二審判18年）、謝龍宗（20年確定）、趙鳳珠（18年定讞）、船東林進龍、船長陳火盛等人，涉共謀將共重5公斤的16塊海洛因磚，藏在3台DVD內，由船長陳火盛駕駛「得利10號」漁船，從菲律賓走私來台後被查獲，辦案人員逮捕5人起訴。

5人皆被判有罪，林進龍、陳火盛各判18年定讞，林逃亡4年後到案，喊冤不知道DVD內有藏毒，冤獄平反協會協助他聲請再審，成功翻案，改判無罪確定。

冤平協會也為陳火盛2度提起再審，高雄高分院調查，從菲律賓返國的林金群指稱，陳火盛不知DVD內有藏毒，且林對於全程經過有詳細陳述，足以動搖原判決的事實認定，前年十月裁准再審，並立即停止執行，當庭釋放。

再審庭認定陳火盛不知情，犯罪證據不足，改判無罪；最高法院駁回檢方上訴確定。

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