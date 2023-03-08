大搬風！中市125名警官人事異動 幅度歷年罕見
2023/03/08 18:08
〔記者許國楨／台中報導〕人事大搬風！台中市警局經開會參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤歷練等原則作通盤檢討，從秘書、專員、副分局長、偵查隊長、組長、督察、警務正、警備隊長、警務員、巡官及所長等職務，共核定125人的人事調動，幅度之大歷年罕見。
市警局今天除公布這份人事異動名單，同時律定統一在3月10日（星期五）到任新職。
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台中市警局異動名單如下︰
|編號
|新任職務
|姓名
|原任職務
|備考
|1
|本局督察室督察
|鄭正任
|本局後勤科專員 （第四序列）
|2
|本局後勤科專員 （第四序列）
|呂松林
|第四分局副分局長
|3
|第四分局副分局長
|張明輝
|霧峰分局副分局長
|4
|霧峰分局副分局長
|鄭又銘
|太平分局副分局長
|5
|太平分局副分局長
|蕭旭成
|大甲分局副分局長
|6
|大甲分局副分局長
|郭國津
|大甲分局偵查隊隊長
|7
|本局秘書室專員 （第五序列）
|郭健齡
|本局主任秘書室專員 （第五序列）
|8
|本局主任秘書室專員 （第四序列）
|陳國源
|第六分局副分局長
|9
|第六分局副分局長
|謝明德
|第二分局副分局長
|10
|第二分局副分局長
|余俊燦
|大甲分局副分局長
|11
|大甲分局副分局長
|陳谷楓
|第一分局偵查隊隊長
|12
|本局保防科專員 （第四序列）
|李德川
|本局主任秘書室秘書
|13
|本局主任秘書室秘書
|劉忠和
|第六分局副分局長
|14
|第六分局副分局長
|黃有富
|第二分局副分局長
|15
|第二分局副分局長
|蔡翊民
|烏日分局副分局長
|16
|烏日分局副分局長
|廖劭晃
|刑事警察大隊副大隊長
|17
|本局公共關係室專員 （第四序列）
|張添勝
|第五分局副分局長
|18
|第五分局副分局長
|李珏民
|第三分局副分局長
|19
|第三分局副分局長
|李瑞雄
|清水分局副分局長
|20
|清水分局副分局長
|林明瑤
|清水分局偵查隊隊長
|21
|第一分局副分局長
|陳鴻斌
|豐原分局副分局長
|22
|豐原分局副分局長
|林立鑫
|東勢分局副分局長
|23
|東勢分局副分局長
|楊有騰
|捷運警察隊隊長
|24
|捷運警察隊隊長
|蔡進勝
|第五分局督察組組長
|25
|第一分局偵查隊隊長
|涂志宏
|刑事警察大隊偵查第一隊隊長
|26
|刑事警察大隊偵查第一隊隊長
|謝岳熹
|刑事警察大隊行政組組長
|27
|刑事警察大隊行政組組長
|陳文虎
|太平分局偵查隊隊長
|28
|太平分局偵查隊隊長
|鐘劍貴
|刑事警察大隊預防組組長
|29
|刑事警察大隊預防組組長
|李振成
|第三分局偵查隊隊長
|30
|第三分局偵查隊隊長
|楊志源
|刑事警察大隊偵查第六隊隊長
|31
|刑事警察大隊偵查第六隊隊長
|金桂明
|刑事警察大隊專員
|32
|刑事警察大隊專員
|曾子建
|內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊偵查正
|請調本局存記有案
|33
|第二分局偵查隊隊長
|卓家興
|第四分局偵查隊隊長
|34
|第四分局偵查隊隊長
|江清萬
|刑事警察大隊 勤務指揮中心主任
|35
|刑事警察大隊 勤務指揮中心主任
|黃信智
|第六分局偵查隊隊長
|36
|第六分局偵查隊隊長
|張漢章
|霧峰分局偵查隊隊長
|37
|霧峰分局偵查隊隊長
|許軒鳴
|烏日分局偵查隊隊長
|38
|烏日分局偵查隊隊長
|詹前祈
|刑事警察大隊肅竊組組長
|39
|刑事警察大隊肅竊組組長
|李昭慶
|保安警察大隊 勤務指揮中心主任
|40
|清水分局偵查隊隊長
|游啟明
|刑事警察大隊 科技犯罪偵查隊隊長
|41
|刑事警察大隊 科技犯罪偵查隊隊長
|施明志
|刑事警察大隊專員
|42
|刑事警察大隊專員
|唐惠政
|本局刑事鑑識中心警務正
|43
|大甲分局偵查隊隊長
|陳宗凱
|大雅分局偵查隊隊長
|44
|大雅分局偵查隊隊長
|陳俊彥
|豐原分局偵查隊隊長
|45
|豐原分局偵查隊隊長
|謝志遠
|刑事警察大隊經濟組組長
|46
|刑事警察大隊經濟組組長
|吳柏寬
|內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊偵查正
|請調本局存記有案
|47
|保安警察大隊 勤務指揮中心主任
|吳明華
|刑事警察大隊司法組組長
|48
|刑事警察大隊司法組組長
|程連志
|刑事警察大隊專員
|49
|第五分局勤務指揮中心主任
|劉彥亨
|第五分局秘書室主任
|50
|第三分局秘書室主任
|周至誠
|第三分局保防組組長
|51
|第三分局保防組組長
|簡松梧
|第三分局秘書室主任
|52
|大雅分局秘書室主任
|蘇孫鍾
|大雅分局保防組組長
|53
|大雅分局保防組組長
|高梅芳
|大雅分局秘書室主任
|54
|大甲分局秘書室主任
|鄭勝方
|大甲分局保防組組長
|55
|大甲分局保防組組長
|劉訓造
|大甲分局秘書室主任
|56
|本局犯罪預防科宣導股股長
|郭錦鴻
|烏日分局保安民防組組長
|57
|烏日分局保安民防組組長
|呂佳修
|本局犯罪預防科宣導股股長
|58
|第五分局督察組組長
|鍾文獻
|烏日分局督察組組長
|59
|烏日分局督察組組長
|謝啟材
|本局公共關係室新聞股股長
|60
|本局公共關係室新聞股股長
|曾志勇
|本局公共關係室警務正
|61
|第六分局督察組組長
|宋俊毅
|豐原分局督察組組長
|62
|豐原分局督察組組長
|陳文生
|東勢分局督察組組長
|63
|東勢分局督察組組長
|莊瑞彬
|和平分局督察組組長
|64
|和平分局督察組組長
|洪坤寶
|大甲分局督察組組長
|65
|大甲分局督察組組長
|黃嘉承
|本局人事室警務正 （支援魏副局長室）
|66
|本局人事室警務正 （支援魏副局長室）
|張世杰
|本局督察室警務正
|67
|本局督察室警務正
|蔡易儒
|本局秘書室警務正
|68
|本局訓練科警務正
|顏伯傑
|本局後勤科警務正
|69
|本局民防管制中心警務正
|楊靖
|本局後勤科警務正
|70
|本局後勤科警務正
|劉元煜
|本局人事室警務正 （支援交通警察大隊）
|71
|本局人事室警務正 （支援交通警察大隊）
|陳光耀
|本局保安科警務正 （支援交通警察大隊）
|72
|本局秘書室警務正
|陳柏丞
|本局人事室警務正 （支援交通警察大隊）
|73
|本局人事室警務正 （支援交通警察大隊）
|戴琬翔
|本局秘書室警務正
|74
|刑事警察大隊專員
|張勝記
|第六分局西屯派出所 警務員兼所長（第七序列）
|75
|本局保安科警務正
|謝尚志
|第六分局警務員
|76
|本局公共關係室警務正
|許明達
|第六分局警備隊隊長
|77
|第六分局西屯派出所 警務員兼所長（第七序列）
|張竣詒
|第三分局東區分駐所 警務員兼所長（第七序列）
|78
|第三分局東區分駐所 警務員兼所長（第七序列）
|廖文雄
|太平分局太平派出所 警務員兼所長（第七序列）
|79
|太平分局太平派出所 警務員兼所長（第八序列）
|羅明中
|大雅分局頭家派出所 警務員兼所長（第八序列）
|80
|大雅分局頭家派出所 警務員兼所長（第七序列）
|劉凱萍
|清水分局梧棲分駐所 警務員兼所長（第七序列）
|81
|清水分局梧棲分駐所 警務員兼所長（第八序列）
|林翊歆
|東勢分局警務員 （第八序列）
|82
|第六分局警備隊隊長
|謝俊雄
|第六分局市政派出所 警務員兼所長（第七序列）
|83
|第六分局市政派出所 警務員兼所長（第八序列）
|曾一峯
|第四分局大墩派出所 警務員兼所長（第八序列）
|84
|第四分局大墩派出所 警務員兼所長（第七序列）
|劉松吉
|第一分局民權派出所 警務員兼所長（第七序列）
|85
|第一分局民權派出所 警務員兼所長（第八序列）
|陳年義
|第一分局大誠分駐所 警務員兼所長（第八序列）
|86
|第一分局大誠分駐所 警務員兼所長（第八序列）
|陳宏模
|清水分局明秀派出所 警務員兼所長（第八序列）
|87
|清水分局明秀派出所 警務員兼所長（第八序列）
|黃枝泉
|本局保安科警務員 （第八序列）
|88
|烏日分局警備隊隊長
|林永盛
|清水分局警備隊隊長
|89
|清水分局警備隊隊長
|林英龍
|霧峰分局警備隊隊長
|90
|霧峰分局警備隊隊長
|陳奕文
|東勢分局警備隊隊長
|91
|東勢分局警備隊隊長
|范姜崇哲
|第三分局勤工派出所 警務員兼所長（第七序列）
|92
|第三分局勤工派出所 警務員兼所長（第八序列）
|裘景智
|豐原分局翁子派出所 警務員兼所長（第八序列）
|93
|豐原分局翁子派出所 警務員兼所長（第七序列）
|詹子瑩
|交通警察大隊督察員
|94
|交通警察大隊督察員
|張俊傑
|交通警察大隊督察員 （支援本局督察室）
|95
|交通警察大隊督察員 （支援本局督察室）
|方茂田
|第二分局育才派出所 警務員兼所長（第七序列）
|96
|第二分局育才派出所 警務員兼所長（第七序列）
|張鎧倫
|第一分局繼中派出所 警務員兼所長（第七序列）
|97
|第一分局繼中派出所 警務員兼所長（第八序列）
|蔡明松
|交通警察大隊警務員 （第八序列）
|98
|保安警察大隊督察員
|廖如瑩
|婦幼警察隊督察員
|99
|婦幼警察隊督察員
|蔡佩璇
|保安警察大隊督察員
|100
|第五分局松安派出所 警務員兼所長（第八序列）
|林志堅
|第五分局文昌派出所 警務員兼所長（第八序列）
|101
|第五分局文昌派出所 警務員兼所長（第七序列）
|林澤聰
|第五分局松安派出所 警務員兼所長（第七序列）
|102
|第六分局警務員 （第七序列）
|何育賢
|第六分局警務員 （第八序列）
|103
|刑事警察大隊警務員 （第七序列）
|高銘顯
|刑事警察大隊警務員 （第八序列）
|104
|刑事警察大隊警務員 （第七序列）
|廖俊賔
|刑事警察大隊警務員 （第八序列）
|105
|清水分局沙鹿分駐所 （第七序列）
|廖俊強
|清水分局沙鹿分駐所 （第八序列）
|106
|太平分局警務員 （第七序列）
|謝萌家
|太平分局警務員 （第八序列）
|107
|第六分局警務員 （第八序列）
|吳忠哲
|刑事警察大隊警務員 （第八序列）
|108
|太平分局宏龍派出所巡官兼所長
|黃思融
|太平分局頭汴派出所巡官兼所長
|109
|太平分局頭汴派出所巡官兼所長
|林冠宇
|霧峰分局四德派出所巡官兼所長
|110
|霧峰分局四德派出所巡官兼所長
|呂倍翠
|第五分局巡官
|111
|第五分局巡官
|張妘涵
|霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長
|112
|霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長
|陳兆鉮
|第四分局巡官
|113
|和平分局大棟派出所巡佐兼所長
|謝濬紘
|和平分局德基派出所巡佐兼所長
|114
|和平分局德基派出所巡佐兼所長
|許鍾煌
|和平分局天輪派出所巡佐兼所長
|115
|和平分局天輪派出所巡佐兼所長
|吳菘添
|和平分局竹林派出所巡佐兼所長
|116
|和平分局竹林派出所巡佐兼所長
|陳敏宏
|和平分局巡佐
|117
|和平分局巡佐
|陳世超
|和平分局雪山派出所巡佐兼所長
|118
|和平分局雪山派出所巡佐兼所長
|黃炳欽
|和平分局巡佐
|119
|和平分局巡佐
|林聰榮
|和平分局勝光派出所巡佐兼所長
|120
|和平分局勝光派出所巡佐兼所長
|高天龍
|和平分局巡佐
|121
|本局保安科警務員 （第八序列）
|林君屏
|第五分局巡官
|122
|刑事警察大隊警務員 （第八序列）
|杜旻信
|刑事警察大隊 偵查第二隊分隊長
|123
|刑事警察大隊警務員 （第八序列）
|鄭博元
|第四分局春社派出所巡官兼副所長
|124
|東勢分局警務員 （第八序列）
|葉承蔚
|太平分局宏龍派出所巡官兼所長
|125
|交通警察大隊警務員 （第八序列）
|張皓惟
|烏日分局巡官