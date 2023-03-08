大搬風！中市125名警官人事異動 幅度歷年罕見

台中市警局今天發布高達125名警官的人事異動。（資料照）

2023/03/08 18:08

〔記者許國楨／台中報導〕人事大搬風！台中市警局經開會參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤歷練等原則作通盤檢討，從秘書、專員、副分局長、偵查隊長、組長、督察、警務正、警備隊長、警務員、巡官及所長等職務，共核定125人的人事調動，幅度之大歷年罕見。

市警局今天除公布這份人事異動名單，同時律定統一在3月10日（星期五）到任新職。

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台中市警局異動名單如下︰

編號 新任職務 姓名 原任職務 備考 1 本局督察室督察 鄭正任 本局後勤科專員 （第四序列） 2 本局後勤科專員 （第四序列） 呂松林 第四分局副分局長 3 第四分局副分局長 張明輝 霧峰分局副分局長 4 霧峰分局副分局長 鄭又銘 太平分局副分局長 5 太平分局副分局長 蕭旭成 大甲分局副分局長 6 大甲分局副分局長 郭國津 大甲分局偵查隊隊長 7 本局秘書室專員 （第五序列） 郭健齡 本局主任秘書室專員 （第五序列） 8 本局主任秘書室專員 （第四序列） 陳國源 第六分局副分局長 9 第六分局副分局長 謝明德 第二分局副分局長 10 第二分局副分局長 余俊燦 大甲分局副分局長 11 大甲分局副分局長 陳谷楓 第一分局偵查隊隊長 12 本局保防科專員 （第四序列） 李德川 本局主任秘書室秘書 13 本局主任秘書室秘書 劉忠和 第六分局副分局長 14 第六分局副分局長 黃有富 第二分局副分局長 15 第二分局副分局長 蔡翊民 烏日分局副分局長 16 烏日分局副分局長 廖劭晃 刑事警察大隊副大隊長 17 本局公共關係室專員 （第四序列） 張添勝 第五分局副分局長 18 第五分局副分局長 李珏民 第三分局副分局長 19 第三分局副分局長 李瑞雄 清水分局副分局長 20 清水分局副分局長 林明瑤 清水分局偵查隊隊長 21 第一分局副分局長 陳鴻斌 豐原分局副分局長 22 豐原分局副分局長 林立鑫 東勢分局副分局長 23 東勢分局副分局長 楊有騰 捷運警察隊隊長 24 捷運警察隊隊長 蔡進勝 第五分局督察組組長 25 第一分局偵查隊隊長 涂志宏 刑事警察大隊偵查第一隊隊長 26 刑事警察大隊偵查第一隊隊長 謝岳熹 刑事警察大隊行政組組長 27 刑事警察大隊行政組組長 陳文虎 太平分局偵查隊隊長 28 太平分局偵查隊隊長 鐘劍貴 刑事警察大隊預防組組長 29 刑事警察大隊預防組組長 李振成 第三分局偵查隊隊長 30 第三分局偵查隊隊長 楊志源 刑事警察大隊偵查第六隊隊長 31 刑事警察大隊偵查第六隊隊長 金桂明 刑事警察大隊專員 32 刑事警察大隊專員 曾子建 內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊偵查正 請調本局存記有案 33 第二分局偵查隊隊長 卓家興 第四分局偵查隊隊長 34 第四分局偵查隊隊長 江清萬 刑事警察大隊 勤務指揮中心主任 35 刑事警察大隊 勤務指揮中心主任 黃信智 第六分局偵查隊隊長 36 第六分局偵查隊隊長 張漢章 霧峰分局偵查隊隊長 37 霧峰分局偵查隊隊長 許軒鳴 烏日分局偵查隊隊長 38 烏日分局偵查隊隊長 詹前祈 刑事警察大隊肅竊組組長 39 刑事警察大隊肅竊組組長 李昭慶 保安警察大隊 勤務指揮中心主任 40 清水分局偵查隊隊長 游啟明 刑事警察大隊 科技犯罪偵查隊隊長 41 刑事警察大隊 科技犯罪偵查隊隊長 施明志 刑事警察大隊專員 42 刑事警察大隊專員 唐惠政 本局刑事鑑識中心警務正 43 大甲分局偵查隊隊長 陳宗凱 大雅分局偵查隊隊長 44 大雅分局偵查隊隊長 陳俊彥 豐原分局偵查隊隊長 45 豐原分局偵查隊隊長 謝志遠 刑事警察大隊經濟組組長 46 刑事警察大隊經濟組組長 吳柏寬 內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊偵查正 請調本局存記有案 47 保安警察大隊 勤務指揮中心主任 吳明華 刑事警察大隊司法組組長 48 刑事警察大隊司法組組長 程連志 刑事警察大隊專員 49 第五分局勤務指揮中心主任 劉彥亨 第五分局秘書室主任 50 第三分局秘書室主任 周至誠 第三分局保防組組長 51 第三分局保防組組長 簡松梧 第三分局秘書室主任 52 大雅分局秘書室主任 蘇孫鍾 大雅分局保防組組長 53 大雅分局保防組組長 高梅芳 大雅分局秘書室主任 54 大甲分局秘書室主任 鄭勝方 大甲分局保防組組長 55 大甲分局保防組組長 劉訓造 大甲分局秘書室主任 56 本局犯罪預防科宣導股股長 郭錦鴻 烏日分局保安民防組組長 57 烏日分局保安民防組組長 呂佳修 本局犯罪預防科宣導股股長 58 第五分局督察組組長 鍾文獻 烏日分局督察組組長 59 烏日分局督察組組長 謝啟材 本局公共關係室新聞股股長 60 本局公共關係室新聞股股長 曾志勇 本局公共關係室警務正 61 第六分局督察組組長 宋俊毅 豐原分局督察組組長 62 豐原分局督察組組長 陳文生 東勢分局督察組組長 63 東勢分局督察組組長 莊瑞彬 和平分局督察組組長 64 和平分局督察組組長 洪坤寶 大甲分局督察組組長 65 大甲分局督察組組長 黃嘉承 本局人事室警務正 （支援魏副局長室） 66 本局人事室警務正 （支援魏副局長室） 張世杰 本局督察室警務正 67 本局督察室警務正 蔡易儒 本局秘書室警務正 68 本局訓練科警務正 顏伯傑 本局後勤科警務正 69 本局民防管制中心警務正 楊靖 本局後勤科警務正 70 本局後勤科警務正 劉元煜 本局人事室警務正 （支援交通警察大隊） 71 本局人事室警務正 （支援交通警察大隊） 陳光耀 本局保安科警務正 （支援交通警察大隊） 72 本局秘書室警務正 陳柏丞 本局人事室警務正 （支援交通警察大隊） 73 本局人事室警務正 （支援交通警察大隊） 戴琬翔 本局秘書室警務正 74 刑事警察大隊專員 張勝記 第六分局西屯派出所 警務員兼所長（第七序列） 75 本局保安科警務正 謝尚志 第六分局警務員 76 本局公共關係室警務正 許明達 第六分局警備隊隊長 77 第六分局西屯派出所 警務員兼所長（第七序列） 張竣詒 第三分局東區分駐所 警務員兼所長（第七序列） 78 第三分局東區分駐所 警務員兼所長（第七序列） 廖文雄 太平分局太平派出所 警務員兼所長（第七序列） 79 太平分局太平派出所 警務員兼所長（第八序列） 羅明中 大雅分局頭家派出所 警務員兼所長（第八序列） 80 大雅分局頭家派出所 警務員兼所長（第七序列） 劉凱萍 清水分局梧棲分駐所 警務員兼所長（第七序列） 81 清水分局梧棲分駐所 警務員兼所長（第八序列） 林翊歆 東勢分局警務員 （第八序列） 82 第六分局警備隊隊長 謝俊雄 第六分局市政派出所 警務員兼所長（第七序列） 83 第六分局市政派出所 警務員兼所長（第八序列） 曾一峯 第四分局大墩派出所 警務員兼所長（第八序列） 84 第四分局大墩派出所 警務員兼所長（第七序列） 劉松吉 第一分局民權派出所 警務員兼所長（第七序列） 85 第一分局民權派出所 警務員兼所長（第八序列） 陳年義 第一分局大誠分駐所 警務員兼所長（第八序列） 86 第一分局大誠分駐所 警務員兼所長（第八序列） 陳宏模 清水分局明秀派出所 警務員兼所長（第八序列） 87 清水分局明秀派出所 警務員兼所長（第八序列） 黃枝泉 本局保安科警務員 （第八序列） 88 烏日分局警備隊隊長 林永盛 清水分局警備隊隊長 89 清水分局警備隊隊長 林英龍 霧峰分局警備隊隊長 90 霧峰分局警備隊隊長 陳奕文 東勢分局警備隊隊長 91 東勢分局警備隊隊長 范姜崇哲 第三分局勤工派出所 警務員兼所長（第七序列） 92 第三分局勤工派出所 警務員兼所長（第八序列） 裘景智 豐原分局翁子派出所 警務員兼所長（第八序列） 93 豐原分局翁子派出所 警務員兼所長（第七序列） 詹子瑩 交通警察大隊督察員 94 交通警察大隊督察員 張俊傑 交通警察大隊督察員 （支援本局督察室） 95 交通警察大隊督察員 （支援本局督察室） 方茂田 第二分局育才派出所 警務員兼所長（第七序列） 96 第二分局育才派出所 警務員兼所長（第七序列） 張鎧倫 第一分局繼中派出所 警務員兼所長（第七序列） 97 第一分局繼中派出所 警務員兼所長（第八序列） 蔡明松 交通警察大隊警務員 （第八序列） 98 保安警察大隊督察員 廖如瑩 婦幼警察隊督察員 99 婦幼警察隊督察員 蔡佩璇 保安警察大隊督察員 100 第五分局松安派出所 警務員兼所長（第八序列） 林志堅 第五分局文昌派出所 警務員兼所長（第八序列） 101 第五分局文昌派出所 警務員兼所長（第七序列） 林澤聰 第五分局松安派出所 警務員兼所長（第七序列） 102 第六分局警務員 （第七序列） 何育賢 第六分局警務員 （第八序列） 103 刑事警察大隊警務員 （第七序列） 高銘顯 刑事警察大隊警務員 （第八序列） 104 刑事警察大隊警務員 （第七序列） 廖俊賔 刑事警察大隊警務員 （第八序列） 105 清水分局沙鹿分駐所 （第七序列） 廖俊強 清水分局沙鹿分駐所 （第八序列） 106 太平分局警務員 （第七序列） 謝萌家 太平分局警務員 （第八序列） 107 第六分局警務員 （第八序列） 吳忠哲 刑事警察大隊警務員 （第八序列） 108 太平分局宏龍派出所巡官兼所長 黃思融 太平分局頭汴派出所巡官兼所長 109 太平分局頭汴派出所巡官兼所長 林冠宇 霧峰分局四德派出所巡官兼所長 110 霧峰分局四德派出所巡官兼所長 呂倍翠 第五分局巡官 111 第五分局巡官 張妘涵 霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長 112 霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長 陳兆鉮 第四分局巡官 113 和平分局大棟派出所巡佐兼所長 謝濬紘 和平分局德基派出所巡佐兼所長 114 和平分局德基派出所巡佐兼所長 許鍾煌 和平分局天輪派出所巡佐兼所長 115 和平分局天輪派出所巡佐兼所長 吳菘添 和平分局竹林派出所巡佐兼所長 116 和平分局竹林派出所巡佐兼所長 陳敏宏 和平分局巡佐 117 和平分局巡佐 陳世超 和平分局雪山派出所巡佐兼所長 118 和平分局雪山派出所巡佐兼所長 黃炳欽 和平分局巡佐 119 和平分局巡佐 林聰榮 和平分局勝光派出所巡佐兼所長 120 和平分局勝光派出所巡佐兼所長 高天龍 和平分局巡佐 121 本局保安科警務員 （第八序列） 林君屏 第五分局巡官 122 刑事警察大隊警務員 （第八序列） 杜旻信 刑事警察大隊 偵查第二隊分隊長 123 刑事警察大隊警務員 （第八序列） 鄭博元 第四分局春社派出所巡官兼副所長 124 東勢分局警務員 （第八序列） 葉承蔚 太平分局宏龍派出所巡官兼所長 125 交通警察大隊警務員 （第八序列） 張皓惟 烏日分局巡官

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