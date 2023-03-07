越界盜砂下場！中國抽砂船查扣 688萬拍出

中國籍「展盛98號」抽砂船。（士林分署提供）

2023/03/07 17:32

〔記者溫于德／台北報導〕中國籍「展盛98號」抽砂船去年3月越界到馬祖海域盜採海砂，被海巡隊查獲查扣船隻，經連江地檢署囑託，行政執行署士林分署今天以688萬元拍出。

「展盛98號」去年3月17日在南竿梅石南方2.7海里處限制海域，盜採我國領海馬祖海域內海砂約1800公噸，海巡署艦隊分署第十海巡隊當場查獲，逮捕周姓船長等8人，查扣抽砂船，海砂則回填馬祖海域。

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去年7月1日，周姓船長被連江地院以「未經許可，以船舶在馬祖地區之限制、禁止水域採取土石罪」判刑1年4月、沒收抽砂船，其餘7名共犯分別被判刑1年至1年2月，已定讞。連江地檢署隨後囑託士林分署拍賣抽砂船。

士林分署指出，「展盛98號」於2011年造艦完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態的船舶，被查扣時仍可正常使用，相關設備一應俱全，包括機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備、錨設備、救生設備等。

士林分署今天拍賣「展盛98號」，由一家公司得標，據悉，該公司將利用這部抽砂船在屏東進行海事工程。

士林分署強調，為了徹底斷絕中國抽砂船違法越界盜砂，未來將持續與連江地檢署合作，將確定沒收的抽砂船變賣，以維護我國領土的完整性。

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