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    「減齡」誘騙10歲女孩傳猥褻照 19歲男大生求緩刑落空

    19歲黃姓男大生扮13歲少年騙10歲女孩自拍傳送43張猥褻照給他，黃失風竟辯稱犯行輕微，請求輕判緩刑，高院今判決3年徒刑。（記者楊國文攝）

    19歲黃姓男大生扮13歲少年騙10歲女孩自拍傳送43張猥褻照給他，黃失風竟辯稱犯行輕微，請求輕判緩刑，高院今判決3年徒刑。（記者楊國文攝）

    2023/03/07 17:02

    〔記者楊國文／台北報導〕19歲黃姓男大生在臉書認識年僅10歲的國小女學生，竟心懷不軌，佯稱自己是13歲少年，鬆懈她的戒心，再騙取她自行拍攝裸露上半身，或僅穿著內衣的猥褻行為數位照片多達43張傳送給他欣賞，黃男辯稱2人是男女朋友，因一時衝動才犯案，其犯行輕微，請求輕判緩刑；高等法院今依「引誘使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪」判黃男3年徒刑，可上訴。

    判決指出，2020年2月初，當時19歲的男大生黃男透過臉書認識10歲的小五女學生，竟為滿足性慾，向被害少女佯稱他只有13歲，大她3歲而已，鬆懈她的戒心。

    黃男從同年2月11日起到3月 11日間，以通訊軟體LINE傳送文字訊息，引誘少女自行拍攝裸露上半身或僅著內衣的猥褻行為數位照片共43張照片，傳送給他。檢方獲報展開偵查，將黃男依違反兒童及少年性剝削防制條例的「引誘使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪」罪嫌起訴。

    黃男坦承犯行，但辯稱之前無前科，案發時才19歲，年紀甚輕，罹有過動、注意力不足、衝動控制困難、邊緣智力等症狀，強調因為在與少女為男女朋友關係下，一時衝動才犯案，但從未對她施以任何暴力行為或散布猥褻照片，犯罪情節輕微，並多次向少女道歉並尋求和解，請求依刑法第59條規定「情堪憫恕」規定給予緩刑。

    桃園地院囑託醫院對黃男進行鑑定，鑑定結果認定，黃男雖有注意力不集中、過動症狀，但未嚴重到明顯遠低於常人的程度，不適用減刑規定，依「引誘使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪」判刑3年。黃男不服，上訴高等法院。

    高院審理採一審見解，認為不應給予黃男減刑適用，審酌黃男為滿足一已私慾，利用被害少女智識尚淺，誘使她傳送多達43張猥褻照片給他，已對少女身心發展造成嚴重不良影響，今仍判黃男3年徒刑。

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