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    誘11歲女拍裸胸再逼拍全裸 19歲男慘了！

    鄭男以贈送網路遊戲角色造型為對價，先誘使女方自拍裸胸不露臉及露臉照各1張，並以IG傳給鄭；鄭之後再對少女恫稱「裸胸照已截圖報警」、要女方再傳全裸照。（情境照）

    鄭男以贈送網路遊戲角色造型為對價，先誘使女方自拍裸胸不露臉及露臉照各1張，並以IG傳給鄭；鄭之後再對少女恫稱「裸胸照已截圖報警」、要女方再傳全裸照。（情境照）

    2022/12/05 23:01

    〔記者王俊忠／台南報導〕19歲鄭姓車床男工上網玩「傳說對決」網路遊戲，認識1名11歲多的小女網友。鄭男以贈送網路遊戲角色造型為對價，先誘使女方自拍裸胸不露臉及露臉照各1張，並以IG傳給鄭；鄭之後再對少女恫稱「裸胸照已截圖報警」、要女方再傳全裸照。少女嚇得找媽媽報警，台南地院依誘使拍猥褻照與脅迫拍猥褻照未遂兩罪，合併判鄭男2年徒刑。

    判決指出，2021年2月15日下午，鄭男上網到「傳說對決」網路遊戲，結識11歲多的少女小潔（化名），兩人改以通訊軟體IG聊天，小潔告訴鄭男她年齡是12歲（實際上未滿12歲）。

    在聊天過程，鄭男以要送「傳說對決」裡的遊戲角色造型給女方為由，勸誘小潔自拍裸胸照傳給他，小潔一開始不要，後來有點被誘惑了，但先傳網路上的裸照給鄭男，被鄭識破，因鄭說一定會給她「遊戲虛寶」，她就傳了沒有臉部的上身裸胸照給鄭；鄭又說要有臉的，少女才再拍1張有露臉的裸胸照給男方。

    在鄭男接到小潔傳的兩張自拍裸胸照後，他竟得寸進尺、透過IG向女方恫稱「剛剛的照片截圖了報警，那你傳1張全裸的，現在、最好快點」，小潔嚇得告訴母親此事，其母與父親即帶她到台南警局報案，檢警查辦鄭男並起訴。

    一審合議庭指鄭男任意在網路引誘、脅迫小女網友提供裸照，妨害女方身心健全發展，事後未能具體彌補女方傷害及取得女方原諒，且避免鄭再犯，不宜給予緩刑，依誘使少年拍猥褻照電子檔罪判刑1年10月；脅迫少年拍猥褻照電子檔未遂罪，判刑1年11月，合併判刑2年，還可上訴。

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