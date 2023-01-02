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    用手遊虛寶引誘少女 噁男騙10張裸照下場慘了

    （情境照）

    （情境照）

    2023/01/02 18:50

    〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子前年透過手遊認識年僅13歲的國中少女，涉嫌用手遊中的虛擬寶物誘換對方裸照，少女接受建議陸續自拍10張裸照給楊男，經少女家長發現報案提告，楊男因此吃上官司，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑4年4月，二審則改判2年6月。可上訴。

    判決指出，前年7月間，新北市楊姓男子透過「極速領域」手機遊戲，認識台中市該名少女，雖明知對方年紀，卻在同月提議以手遊中虛擬寶物換裸照方式，表示少女只要願意自拍裸胸照傳給他，會依約定贈送價值約1500元至2000元之間的道具衣服，藉此取得少女的4張裸胸照。

    接下來在同年8月至9月間，楊男食髓知味故技重施，要求少女除裸露胸部照片，再自拍裸露下體、臀部的相片，少女分別傳送4張和2張給楊，後來少女父親無意中發現女兒曾傳裸照給楊男，氣得報案提告，警方循線上門拘提楊男到案，並查扣手機證物1支，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例，以10張裸照分3次犯行，判刑4年4月。

    全案上訴二審期間，楊男並未與家屬達成和解，但法官考犯案手法沒有訴諸暴力、脅迫，而是以引誘方式，且被害人只有一人，製造的猥褻照片數量不多，也未顯示有外流、散布等證據，依犯罪情狀審酌，有「情輕法重」狀況，依法酌量減刑，判刑2年6月，可上訴。

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