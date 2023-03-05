投宿旅館房內血跡斑斑挨告毀損 法官認定不溯及過失犯判無罪

帶2幼子投宿高雄旅館房內血跡斑斑，女子挨告毀損罪，高雄地院法官判無罪。（資料照）

2023/03/05 16:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕許姓媽媽帶2名幼子投宿西子灣附近旅館，離開旅館，店家發現房間內毛巾、床單、浴巾等多處沾染鮮血，店家報警提告毀損，她被檢方依毀損罪起訴，但高雄地院認為旅館常可見旅店在房內打翻飲料，孩童尿床或留下污漬常見，不能因此認定故意毀損，毀損不溯及過失犯，故判決許女無罪。

判決書指出，許女於前年7月間帶2名幼子入住該旅館，許女一行人向櫃檯人員表示要外出，要求代叫計程車，便帶著兩名幼子離開，並未再返回旅館，店家遲遲等不到許女退房，報警後進入房內查看，赫然發現毛巾、被套、浴巾、床單等物品，全沾染鮮血，店家氣結怒告許女提告毀損。

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許女到案坦承因壓力太大，在房內割傷自己，傷口還好不是很大，隔天醒來見手沒再流血，因當時曾在房內走動，滴血沾到床單、毛巾等物品，檢方訊後依毀損罪嫌將她起訴。

法官認為構成毀損罪的要件，必須審酌污損物品的原因，考量損害的過程與手段，綜合許女所描述的主客觀因素，並存在容任犯罪發生的「意欲」性，才構成毀損的要件，因毀損不處罰「過失犯」，因此認定被告許女無罪。

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