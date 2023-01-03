年薪百萬涉收回扣 中油2工程師撤職

中油大林廠（見圖）修護組王姓工程師和工務組佘姓工程師年薪均破百萬元，卻被控在辦理採購案時，涉嫌收受828萬餘元回扣。懲戒法院判兩員撤職。（資料照）

2023/01/03 21:25

〔記者吳政峰／台北報導〕中油大林廠修護組王姓工程師和工務組佘姓工程師年薪均破百萬元，卻被控在辦理採購案時，涉嫌收受828萬餘元回扣。一審高雄地院依貪污罪判刑12年與10年2月，獲得二審高雄高分院維持；懲戒法院日前再判王員撤職，停止任用公務員3年；佘員撤職，停用1年。

判決指出，2000年起，中油公司大林廠開始採購可撓性泡沫軟管，做為安裝於油槽或化學槽排放油槽雨水、輸送消防泡沫用途，部分廠商見有利可圖，與負責修護組採購業務的王員及其他代理商協議，若圍標成功，依標案採購金額2%比例，支付賄款。

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檢方接獲檢舉，介入偵辦，發現這個圍標集團得標中油公司大林廠「可撓性泡沫軟管」採購案的比例高達95% ，金額逾4億元，另查出揪出在工務組服務的佘員疑也參與分紅。王福江承認犯行，佘則否認收賄。

刑事部分，高雄地院認定不法所得828萬餘元，判王12年徒刑、佘10年2月徒刑。均褫奪公權4年；獲得高雄高分院維持。

經濟部認為王福江、佘賜鴻負責辦理採購業務，卻利用職務之便向廠商收取賄款，移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，中油採購泡沫軟管等器材的良窳，攸關大林廠煉製業務是否安全順利，擔負維護國家安全與保障民生安定角色，王、佘二人本應忠於職守，廉潔自持，未料兩員竟涉嫌收賄，觸犯貪污罪，嚴重損害政府信譽。

懲戒法院認為，兩員所承辦的業務攸關國家安全及人民福祉，卻未能謹守法紀、潔身自愛，考量兩人敗壞公務員風紀甚鉅，嚴重影響社會風氣及民眾觀感，王員雖收賄次數與金額較高，但坦承違失，並已繳回全部犯罪所得，態度良好；佘員則否認違失，態度不佳，評議後判兩人均撤職，王員停用3年、佘員停用1年，均可上訴。

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