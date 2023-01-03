警比妹多！連假臨檢酒店不見「雙球海」 老司機揭眉角

酒店小姐排隊受檢。（民眾提供）

2023/01/03 16:49

〔記者許國楨／台中報導〕春節前淨化治安，台中市警方在元旦連假期間執行酒店等娛樂場所擴大臨檢，期間發現有酒店小姐人數少得可憐，除呈現警察比妹多，也沒有以往爆乳、蜜腿妹「雙球海」受檢場景，一名老司機揭露箇中眉角說，連假就是「家庭日」，除客人要陪妻小，有的小姐也是陪小孩或愛玩相約出遊，當然上班妹明顯減少。

台中市第五分局執行「112年加強重要節日安全維護工作」，繃緊神經維護轄區治安，元旦首日晚間在北屯區實施「高強度封閉式臨（路）檢」勤務，掃蕩轄內易生滋事場所，由分局長林沐弘率隊前往轄內酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所，及重要道路實施高強度封閉式臨（路）檢勤，展現淨化春節前治安決心。

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2隻警犬「Candy」、「水餃」一出場即吸住眼球，既萌又殺的模樣穿梭各臨檢包廂，逐一嗅聞在場民眾物品，不時出現「好可愛」呼聲，頓時減緩了臨檢的嚴肅氣氛，警方及義警民防等隊員則趁機手持宣導牌，向在場消費民眾及店家宣導切勿酒後駕車及春節期間警方相關安心服務及執法作為。

只是有眼尖的客人發現，當天酒店的上班小姐人數少得可憐，根本不到平常日一半，呈現警察比妹多的奇特景象，也沒有以往姣好身材、穿著爆乳火辣的「雙球海」受檢場景，為數不多的上班小姐還成為警方宣導時的背景，宛如人型立牌的氛圍略顯淒涼。

對此一名老司機說，酒店之類場所，只要遇到連續假期，除非有辦活動，不然生意通常會比平日差，因為除了是多數客人的「家庭日」，得陪家人外，有的小姐也一樣得陪小孩，就算沒有小孩也要相約出去玩，還有就是每年的大甲媽繞境，也會有客人及小姐因信仰跟隨，因此在供需都降低的市場法則下，當然上班妹明顯減少。

眼尖客人發現，上班小姐人數不到平常日一半。（民眾提供）

配合臨檢的警犬依舊吸睛。（民眾提供）

春節前淨化治安，中市警方在元旦連假擴大臨檢。（民眾提供）（記者許國楨攝）

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