金錢豹竟出現大型警備車！ 中警曝內情

台中市台灣大道上的知名酒店「金錢豹」大門口今晚赫見一輛大型警備車。（民眾提供）

2022/12/30 23:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名酒店「金錢豹」大門口今晚突然出現一輛大型警備車，相較以往的臨檢模式，陣仗明顯大出許多，也不尋常，引起許多駕駛及民眾好奇。轄區警方透露，這是專車載同實習司法官進行臨檢勤務實務觀摩，無須大驚小怪。

據了解，為增進學習司法官對臨檢實務及科技偵查工具了解，約20多名實習司法官今晚到台中市第六分局進行臨檢勤務實務觀摩。為提升臨檢成效，警犬隊也派遣領犬員及緝毒犬支援執勤，出動大型警備車當專車，載同這些實習司法官到「金錢豹」。

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警方勤前先行對執勤員警提示勤務重點及應行注意事項，大批警力隨即荷槍實彈到達臨檢地點，依各項任務分工各自就位，在大門口過濾進出消費群眾身分，進入店內逐一清查各包廂客人，緝毒犬隨同執勤員警查察有無可疑物品或毒品藏匿。

臨檢結束後，警方在轄內交通要道實施封鎖式路檢，重點攔檢車輛，查緝不法。六分局說，分局地處市政經商重要位置，轄內酒店、舞廳、夜店及KTV等治安顧慮場所較多，警方持續不定時規劃重點、密集方式臨檢，結合周邊道路取締酒駕封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，有效維持地區治安平穩，確保市民生活安全。

台中市台灣大道上的知名酒店「金錢豹」大門口，今晚赫見一輛大型警備車。（民眾提供）

台中「金錢豹」大門口今晚停了一輛大型警備車。（民眾提供）

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