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    收購老酒行家也看走眼 花32萬買4瓶25年麥卡倫竟是假酒

    圖為警方查獲仿冒麥卡倫洋酒，商標圖樣印刷沒有真品精緻，與本新聞無關。（資料照）

    圖為警方查獲仿冒麥卡倫洋酒，商標圖樣印刷沒有真品精緻，與本新聞無關。（資料照）

    2023/01/03 11:26

    〔記者李立法／屏東報導〕邱姓老酒收購商花32萬元向陳姓女子買了4瓶麥卡倫25年純麥蘇格蘭威士忌，沒想到竟買到假酒，憤而提告，陳女喊冤，強調她無法辨識真偽，不知是假酒，屏東地院認為連行家都看走眼，且無法證明陳女故意販賣虛偽商品，應無罪諭知，可上訴。

    在小吃部上班的陳女，1年多前向邱姓老酒商兜售4瓶麥卡倫25年純麥蘇格蘭威士忌，經雙方討價還價，每瓶以8萬元成交，但該4瓶酒的外標籤經臺灣愛丁頓寰盛洋酒公司（母公司為蘇格蘭愛丁頓集團，旗下品牌包含麥卡倫）鑑定後，認為與該公司所屬集團酒廠出品的麥卡倫25年純麥蘇格蘭威士忌真正產品標籤不符。

    邱男認為陳女故意賣他假酒，憤而提告，陳女被依偽造準私文書等罪起訴，但陳女喊冤，辯稱這4瓶酒是前夫生前留給她的，她不知道酒不是麥卡倫酒廠出產的酒，她並無行使偽造準私文書、販賣虛偽標記商品、販賣侵害他人商標權商品的犯意。

    屏東地院審理後認為，邱男也坦承身為收購酒類店家的老闆，還是有可能在收購過程中買到假酒，即便是經營老酒收購的邱男亦無法區辨這4瓶酒真偽，自無法苛求身為小吃部服務生的陳女有更專業的辨識能力，陳女也已退還款項，因無法證明陳女有侵害商標權、虛偽標記、偽造準私文書等不法犯意，應無罪諭知。

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