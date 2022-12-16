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    印度假酒死亡人數攀升53人 政府不補償引熱議

    印度比哈爾邦本週爆發假酒致死事件，目前死亡人數53人，另有多人失明。（美聯社）

    印度比哈爾邦本週爆發假酒致死事件，目前死亡人數53人，另有多人失明。（美聯社）

    2022/12/16 19:39

    〔即時新聞／綜合報導〕印度比哈爾邦（Bihar）本週驚傳假酒致死事件，目前死亡人數已攀升至53人，部份入院治療者失明。這起事件隨即引發民眾對當局的不滿，抗議政府應盡速解除禁酒令，減少假酒地下化的盛行，並對死亡家屬提供補償金。

    綜合外媒報導，本週在印度東部比爾哈邦的三個村莊，有超過50人疑似因喝下假酒送醫治療，喝下假酒的部分民眾出現嘔吐等症狀，目前已知死亡人數已有53人，部份入院治療者失明。今（16）日當地首長庫瑪爾（Nitish Kumar）在議會表示，喝假酒導致死亡的人將不予補償，喝假酒並不會為你帶來何好處。

    但有些網友對此言論卻不買單，有網友留言表示，「非常麻木不仁的人」、「對家屬賠償，是因為國家未能阻止非法酒類的製造和銷售」；但也有人認為，「若繼續喝假酒而死，代表他們不擔心自己的家人，那政府為何要繼續幫助他們呢」、「不遵守交通規則而死亡的人也一樣，這些補償為什麼要用我們的稅金」。

    比爾哈邦自2016年頒布禁酒令以來，已有超過千人因飲用假酒而喪命。反對團體認為，政府應解除禁酒令，讓酒類可以得到透明的管制，避免再有民眾喝到假酒而喪命的憾事發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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