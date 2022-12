印度假酒死亡人數攀升53人 政府不補償引熱議

2022/12/16 19:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度比哈爾邦(Bihar)本週驚傳假酒致死事件,目前死亡人數已攀升至53人,部份入院治療者失明。這起事件隨即引發民眾對當局的不滿,抗議政府應盡速解除禁酒令,減少假酒地下化的盛行,並對死亡家屬提供補償金。

綜合外媒報導,本週在印度東部比爾哈邦的三個村莊,有超過50人疑似因喝下假酒送醫治療,喝下假酒的部分民眾出現嘔吐等症狀,目前已知死亡人數已有53人,部份入院治療者失明。今(16)日當地首長庫瑪爾(Nitish Kumar)在議會表示,喝假酒導致死亡的人將不予補償,喝假酒並不會為你帶來何好處。

請繼續往下閱讀...

但有些網友對此言論卻不買單,有網友留言表示,「非常麻木不仁的人」、「對家屬賠償,是因為國家未能阻止非法酒類的製造和銷售」;但也有人認為,「若繼續喝假酒而死,代表他們不擔心自己的家人,那政府為何要繼續幫助他們呢」、「不遵守交通規則而死亡的人也一樣,這些補償為什麼要用我們的稅金」。

比爾哈邦自2016年頒布禁酒令以來,已有超過千人因飲用假酒而喪命。反對團體認為,政府應解除禁酒令,讓酒類可以得到透明的管制,避免再有民眾喝到假酒而喪命的憾事發生。

#WATCH | "No compensation will be given to people who died after drinking...We have been appealing- if you drink, you will die...those who talk in favour of drinking will not bring any good to you...", said CM Nitish Kumar in assembly earlier today.



(Source: Bihar Assembly) pic.twitter.com/zquukNtRIA