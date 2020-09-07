爽！ 老爸每年送1瓶威士忌 28年後他賣掉28瓶準備買房子

英國28歲男子在出生後，爸爸每年都會送他1瓶18年麥卡倫單一麥芽威士忌當生日禮物，累計到現在28瓶一共花了5000英鎊（約新台幣19.3萬元），由於麥卡倫升值的原因，售出價格漲到4萬英鎊（約新台幣155萬元）。麥卡倫威士忌示意圖。（法新社）

2020-09-07 15:09:23

〔即時新聞／綜合報導〕有這樣的爸爸真好！英國28歲男子羅布森（Matthew Robson），從1992年出生後爸爸皮特（Pete）每年都會送他1瓶18年麥卡倫單一麥芽威士忌，累計到現在28瓶一共花了5000英鎊（約新台幣19.3萬元），羅布森打算把整套賣掉好籌措新房訂金，由於藏品完整未開封，預計價格達4萬英鎊（約新台幣155萬元）。

據《BBC》報導，羅布森的父親皮特來自蘇格蘭的米爾納索特（Milnathort），他當年覺得如果每年買1瓶18年麥卡倫，那麼兒子就會在18歲生日時得到18瓶18年的威士忌，真的是非常有趣的事情。

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羅布森則笑稱，他每年生日都會收到威士忌，小時候覺得這份禮物很奇怪，因為以他當時的年齡根本不能喝酒。另外，他被嚴格地要求不要打開酒瓶，自己也乖乖聽話讓麥卡倫全都保持買來的狀態。

沒想到如今無心插柳柳成蔭，羅布森所蒐集的生日禮物28瓶麥卡倫已經達到收藏的等極了，威士忌經紀人利特勒（Mark Littler）直說這是完美的一整套，畢竟在過去的5至10年當中，麥卡倫的價值大幅度上升，擁有那麼多瓶是這套麥卡倫的最大賣點，已有許多紐約和亞洲的買家相當感興趣。

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