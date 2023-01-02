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    驚悚影像曝光！桃園「黑人家族」郭信一被伏擊奮力逃 中6槍不治

    郭信一今天傍晚約5點20分許於桃園區泰昌十街的住處下樓丟垃圾時，突遭埋伏槍手當街射擊，郭中槍後往路中奔逃，槍手追上又連開至少5槍後逃逸。（擷自影片）

    郭信一今天傍晚約5點20分許於桃園區泰昌十街的住處下樓丟垃圾時，突遭埋伏槍手當街射擊，郭中槍後往路中奔逃，槍手追上又連開至少5槍後逃逸。（擷自影片）

    2023/01/02 23:17

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園黑幫「黑人家族」、綽號「黑人」的55歲角頭老大郭信一，今天傍晚約5點20分許於桃園區泰昌十街的住處下樓丟垃圾時，突遭埋伏槍手當街射擊，郭中槍後往路中奔逃，槍手追上又連開至少5槍後逃逸。消防局救護人員據報到場時，郭倒臥血泊中失去生命跡象，送醫急救仍告不治；案情驚動警政署長黃明昭趕赴桃園警分局坐鎮指揮，警方正追查歹徒身分，釐清事件真相。

    警方掌握現場監視影像顯示，郭信一於今天下午5點20分許走下樓丟垃圾時，槍手突然靠近對他開槍，郭中槍後立即往路中央奔逃，槍手從後追上又連開4槍，郭接連中彈倒地後，槍手又上前補了1槍，隨即奔赴一旁停放的豐田轎車後駕車逃逸。

    檢警初步調查，郭信一遭槍擊部位包括肩部兩側、鎖骨咽喉、右手掌及左腹，至少有六處槍傷，槍手射擊都是要害，顯見非致其於死不可，槍手犯案後駕駛自小客車逃往新北市鶯歌、樹林區交界的柑園街偏僻處放火燒車湮滅證據，警方不排除有同夥接應，正調閱各路口過濾可疑人車，也正通報各單位嚴防槍手偷渡出境，目前仍在追查槍手身分及背後殺機。

    郭接連中彈倒地後，槍手又上前補了1槍。（擷自影片）

    郭接連中彈倒地後，槍手又上前補了1槍。（擷自影片）

    郭信一中彈倒地後（紅圈處），槍手隨即奔赴一旁停放的豐田轎車後駕車逃逸。（綠圈處）。（擷自影片）

    郭信一中彈倒地後（紅圈處），槍手隨即奔赴一旁停放的豐田轎車後駕車逃逸。（綠圈處）。（擷自影片）

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