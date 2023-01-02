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    「黑道軍火庫」郭信一凶狠出名 輩份高曾為警勸降救9人質

    角頭老大「黑人」郭信一今天傍晚在自家住處樓下遭伏擊身亡。（記者陳恩惠攝）

    角頭老大「黑人」郭信一今天傍晚在自家住處樓下遭伏擊身亡。（記者陳恩惠攝）

    2023/01/02 22:00

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    槍聲大作！桃園幫派「黑人家族」老大當街身中多槍 倒臥血泊亡

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園「黑人家族」大哥郭信一今天傍晚當街突遭不明歹徒持槍連續射擊，導致身中多槍倒臥血泊，送醫不治。根據了解，「黑人家族」在桃園及中壢地區赫赫有名，早年從桃園南門市場發跡，以手段凶狠著稱，在地幫派分子對他們也退避三分，尤其是靈魂人物就是老大郭信一於2019年6月間，桃園發生血鷹幫車行挾持案時，郭應警方要求出面勸降，成功化解危機，救出9名人質，可見郭在道上的輩份與地位。

    郭以凶狠出名，90年代由桃園地區崛起逐漸闖出名號，最後成為地方角頭老大，年輕時曾拿長槍掃射派出所，甚至當年連觀音鄉殺警案的槍枝也是他提供，他因此有「黑道的軍火庫」之稱，連當地天道盟正義會和至尊盟等幫派分子，都得對他退避三分。

    郭過去以經營賭場詐賭、放高利貸、暴利討債為生，於2015年遭警以治平對象肅清入獄，出獄後越趨低調，幾乎不問江湖事。

    2021年桃園發生駭人的擄人勒贖案，原先綁匪要求1億元的贖金，但家屬只籌得5千100萬元，警方尋人多日未果，家屬轉而向桃園知名「黑人家族」郭信一求助，郭居中斡旋，最後雙方妥協簽下面額共5千100萬元的本票後，肉票才平安獲釋。

    桃園「黑人家族」大哥郭信一今天傍晚當街突遭不明歹徒持槍連續射擊，導致身中多槍，送醫不治。（擷自影片）

    桃園「黑人家族」大哥郭信一今天傍晚當街突遭不明歹徒持槍連續射擊，導致身中多槍，送醫不治。（擷自影片）

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