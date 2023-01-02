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    首頁　>　社會

    桃園角頭槍擊命案 雙煞逃竄樹林縱火燒車滅證

    新北警三峽分局今晚在大漢溪畔樹林段，查獲疑似桃園角頭郭信一槍擊命案犯案車輛，掌握雙煞棄車滅證，除採證過濾跡象，查訪目擊者，全力查緝槍手到案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警三峽分局今晚在大漢溪畔樹林段，查獲疑似桃園角頭郭信一槍擊命案犯案車輛，掌握雙煞棄車滅證，除採證過濾跡象，查訪目擊者，全力查緝槍手到案。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/01/02 22:22

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警三峽分局今晚接獲桃園警方通報，請求協助攔查涉及角頭郭信一槍擊命案犯案車輛，疑逃竄至新北三峽、鶯歌，三峽警調閱影像，確認該車晚間6時許進入三峽、逃往樹林方向，警方一小時後於大漢溪畔、樹林區柑園街二段，發現疑似車輛，但燒得精光，但車上空無一人，疑槍手滅證；警方查訪到目擊者，掌握2名嫌犯棄車，正擴大追查槍手到案。

    三峽警分局今晚6時20分許，接獲桃園警分局通報，請求攔查涉及槍擊的轎車，警方過濾監視器，確認犯案車輛今晚6時許經鶯歌區中正一路、文化路口往樹林方向逃逸。

    三峽分局偵查隊、鶯歌所、二橋所派員協助追緝攔查，晚間8時許發現該車遭棄置樹林區柑園街2段418巷內（接近三鶯路165號）全車遭燒毀，疑似滅證，警方鑑識人員到場採證，全力協助桃園警方追緝犯嫌到案。

    據了解，警方查訪到目擊火燒車的一名裝潢工人，他表示，當時聽到爆炸巨響，他衝出一看，赫見一輛車陷入火海，當時兩人從車旁逃離，還告知他已經報警，警、消採證時，也發現明顯汽油等促燃劑氣味，高度懷疑幕後集團存心湮滅證據，增加查緝難度。

    三峽警方掌握燒車的雙煞身穿黑衣黑褲、戴帽，戴上口罩，臉部包得只露出雙眼，因涉及重大刑案，新北警方除採證釐清，也積極查緝槍手到案。

    新北警三峽分局今晚在大漢溪畔樹林段，查獲疑似桃園角頭槍擊命案犯案車輛，掌握雙煞棄車滅證，除採證過濾跡象，查訪目擊者，全力查緝槍手到案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警三峽分局今晚在大漢溪畔樹林段，查獲疑似桃園角頭槍擊命案犯案車輛，掌握雙煞棄車滅證，除採證過濾跡象，查訪目擊者，全力查緝槍手到案。（記者吳仁捷翻攝）

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