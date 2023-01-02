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    搶銀行先占卜？融入「九天玄女」梗 兔裝防搶片好爆笑

    假搶匪搶銀行前先找算命老師卜卦算財運。（警方提供）

    假搶匪搶銀行前先找算命老師卜卦算財運。（警方提供）

    2023/01/02 13:08

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節將屆，台中市第一分局最近拍攝防搶微電影宣導，片中除融入「九天玄女」梗，兩名男女假搶匪還穿上可愛兔裝，犯案前先去卜卦算財運，沒想到在夢境中仍然慘遭滑鐵盧，最終被算命師父勸善金盆洗手過好年，整齣短劇簡潔流暢，爆笑情節更令人印象深刻也達到宣導效果。

    該分局上月底在中區台中第二信用合作社進行「金融機構防搶演練」及拍攝防搶微電影，故事情節特別針對民眾在ATM及銀行臨櫃提領現鈔時，容易疏忽包包遭搶的情節，而假搶匪應景套上可愛兔兔裝，原來要在兔年搶銀行的搶匪為了萬無一失，在搶銀行前還特定去找「九天玄女唯一指定兄弟」卜卦算財運。

    沒想到在夢境中仍然慘遭警方逮捕，最終被算命師父勸善金盆洗手過好年；分局長張啓祥表示，此片全程按傳統以手機拍攝錄製及後製，影片主角均為現職員警及幹部粉墨登場，融入台中版的「九天玄女」梗搶銀行戲碼，用輕鬆詼諧的方式，除加深民眾印象，也提醒民眾年節將至，要特別注意財物保管安全。

    此外，除新年金融要安全，反詐亦不停歇！該分局還特地將線上防搶片結合犯罪預防反詐騙宣導活動，即日起至1月11日（星期三）止，於『台中市政府警察局第一分局官方臉書粉絲專頁』辦理「金融安全警架讚，阻詐有方賊難騙」線上抽獎活動，只要對粉絲專頁按讚加回覆指定留言，即可參加抽獎，歡迎市民朋友一同揪好友來參加。

    防搶片中兩名男女假搶匪穿上可愛兔裝。（警方提供）

    防搶片中兩名男女假搶匪穿上可愛兔裝。（警方提供）

    假搶匪當街被逮。（警方提供）

    假搶匪當街被逮。（警方提供）

    假搶匪當街被逮。（警方提供）

    假搶匪當街被逮。（警方提供）

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