留言辱吳姍儒 男保全加重妨害信用罪判拘50日

吳姍儒。（資料照）

2023/01/01 14:36

〔記者王定傳／新北報導〕去年3、4月間，從事保全工作的林姓男子跑到綜藝天王吳宗憲大女兒吳姍儒（Sandy）的臉書粉絲團，留言辱罵吳姍儒：「欠錢不還」、「吸K煙毒犯」、「忘恩負義」等，甚至嗆說「你怎麼不去死一死？」而被告，新北地院審理後，依以網際網路散布流言損害他人信用罪，判處林男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

檢警調查，去年3、4月間，林男跑到吳姍儒臉書粉絲專頁，陸續留言辱罵吳姍儒：「欠錢不還」、「吸K煙毒犯」、「忘恩負義」，甚至嗆說「你怎麼不去死一死？」，吳姍儒的助理便向刑事局電信偵查大隊報案，表示遭到陌生人恐嚇。

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警方根據留言的帳號等線索追查，鎖定在北市的林姓保全涉案，去年9月間將他通知到案，林男到案時，坦承PO恐嚇留言，但認為跟吳姍儒雙方認識，不理解為何要提告，願意私下和解；吳姍儒的助理向警方表示雙方根本不認識，亦未達成和解。

偵辦時，林男坦承有貼文，並辯稱留言內容都是真的，但根本提不出證據，檢方認為他涉犯公然侮辱、加重誹謗及加重妨害信用3罪嫌，請法院從重以加重妨害信用罪嫌論處；林男在審理時坦承犯行，法官認為他所為可議，判處拘役50日。

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