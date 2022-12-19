不滿代課老師考前洩題 同事群組內罵「人渣」判罰3千元

基隆地院近日審結，認定徐姓教師在群組罵人，屬公然侮辱他人行為，判處罰金3千元，得易服勞役3日。（記者吳昇儒攝）

2022/12/19 10:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市某中學去年底舉辦自然科考試，卻有代課老師先行洩題，引發徐姓教師不滿，竟在學校LINE群組，用「人渣」稱呼洩題老師。該名教師不甘受辱，憤而提告。基隆地院近日審結，認定徐姓教師在群組該名教師人渣，顯屬公然侮辱他人行為，判處罰金3千元，得易服勞役，全案仍可上訴。

判決書中指出，告訴人擔任該中學生物課代課老師，與徐姓教師為同事，但提告教師卻被指稱在考試前，事先洩題給所任課班級的學生，引發徐姓教師不滿，徐在LINE群組以「李人渣」等留言方式辱罵該名教師。被罵教師發現後，隨即報警，並對徐姓教師提告。

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徐姓教師在檢警偵訊時，承認確實有在學校人員群組內以「李人渣」等留言罵告訴人，但表示只是一時氣憤，沒有公然侮辱對方的意思。

檢察官偵訊後認為，依一般社會通念，「人渣」可認為是對告訴人名譽的負面評價，足以貶損對方人格及社會評價，顯屬侮辱他人言語，因此依公然侮辱罪嫌將徐姓教師起訴。

法官審理後認為，徐姓教師在特定多數人隨時均得任意瀏覽的LINE群組內留言辱罵告訴人，顯然已觸犯公然侮辱罪；考量徐姓教師事後已坦承犯行，並無前科紀錄素行良好，且願意與對方調解賠償，但因金額差距過大，才未能達成和解，故判罰3千元，得易服勞役3日折抵。

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