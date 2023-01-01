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    這分局好慘 跨年完接元旦升旗、晚上再來「春安首日」

    市府舉辦的跨年晚會、元旦升旗還有春安首日的宣示活動，都在舊市區警力最少的四分局，讓分局官警很疲乏。（記者王捷攝）

    市府舉辦的跨年晚會、元旦升旗還有春安首日的宣示活動，都在舊市區警力最少的四分局，讓分局官警很疲乏。（記者王捷攝）

    2023/01/01 05:47

    〔記者王捷／台南報導〕跨年活動很多民眾都很期待，警方也重視，只是這次跨年、元旦升旗都在台南舊市區警力最少的警四分局，雖然有其他單位支援，但是分局承擔最重的責任；晚上值勤跨年勤務忙到凌晨，緊接著早上6點又要準備升旗典禮，緊接1日晚上的「春安首日」，局長還要來四分局柱主持「戰技表演」，有官警上班上到昏頭。

    警四分局轄區有市府、議會還有台南院檢，因此有許多重要勤務，但是派出所卻只有三間，而且平均都是20多人，雖然都會動員其他分局的警員支援，但最辛苦的勤務都是由分局承擔，跨年結束後，警方要面對的是各種慶祝後的糾紛、路倒等治安狀況，早上還要預測升旗活動是否有團體要抗議、意外。

    到了1月1日晚上，還有警方的重頭戲「春安工作」也在四分局，已經停辦多年的「春安工作」，在今年又重新回歸，過去計劃首日都有宣示性的活動，今年也不例外，許多單位都來參加擴大臨檢，而有多單位就有不同的意見，讓基層的官警不知該怎麼做。例如，有警察局的警官就認為，去年八月的殺警案，市長動用特別經費5千萬，讓警局購買裝備，應該要把空間挪出來，把5千萬的裝備都擺在市長面前讓市長看到。

    有官警指出，雖然安平是台南觀光行銷的重點區域，但是活動太密集，值勤很容易疲乏，希望相關單位都能互相體諒一下。

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