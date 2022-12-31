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    名醫老公回家「內褲不一樣」 原配抓猴見「小護士拉被單躺床上」

    原配陳女趕赴汽車旅館「抓猴」，只見「小護士拉被單躺床上」。（情境照）

    原配陳女趕赴汽車旅館「抓猴」，只見「小護士拉被單躺床上」。（情境照）

    2022/12/31 10:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子與張姓知名醫師結婚約10年，卻於2020年7月間，發現丈夫返家時，內衣褲與出門時不一樣，身上散發異香，她聘請徵信公司調查，發現丈夫與白姓護理師，入住一家汽車旅館，陳女趕赴摩鐵「抓猴」，當場見白女「拉著被單躺在床上」，白女事後賠償陳女300萬元，陳女另對丈夫張男提告，索賠150萬元，台中地院法官雖認定張男、白女侵害陳女的配偶權，但僅判決張男應賠償15萬元，可上訴。

    判決書指出，上述的侵害配偶權糾紛，分成兩部分，其一是原配陳女主張，丈夫張男沒有跟她商量，就把名下的房子抵押貸款500萬元，轉借給白女購買房子，導致她與丈夫張男婚姻破裂，進而離婚，她控告白女索賠300萬元，其二，身為名醫的丈夫張男，卻與張男自己診所的白姓護理師有曖昧，同宿摩鐵，張男應賠償150萬元（合計450萬元）。

    台中地院判決張男應賠償15萬元，是針對第二部分的判決，至於第一部分，張男宣稱自願借錢給白女購屋，與陳女無關，侵害陳女配偶權的行為，僅限於他與白女到汽車旅館，法官採信說法，這部分駁回陳女之訴。

    陳女主張，她從2020年7月起，發現丈夫張男藉故晚歸，返家時衣物帶有異常香味、內衣褲也與出門時不同，手機還有不明女子的曖昧簡訊，她聘僱徵信人員，同年11月28日發現丈夫張男，與白女參加醫療進修課程，之後，當晚一起入住汽車旅館，她於翌日（29日）凌晨1時許馳抵摩鐵，只見白女「拉著被單躺在床上」。

    法官認為，張男與白女同宿摩鐵，逾越男女正當社交分際之行為，破壞陳女婚姻生活圓滿、安全與幸福的權利，兩人應賠償30萬元（責任比例為各二分之一，各15萬元），不過，白女已經賠償原配陳女300萬元，陳女拋棄對白女的求償權，因此，判決張男應賠償15萬元，可上訴。

    原配陳女趕赴汽車旅館「抓猴」，只見「小護士拉被單躺床上」。（情境照）

    原配陳女趕赴汽車旅館「抓猴」，只見「小護士拉被單躺床上」。（情境照）

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