穿內褲勃起與女大生相處 老闆娘撞見崩潰大怒

情境照

2022/09/01 06:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓女大學生課餘時間打工賺錢，卻與老闆發生不倫戀，2人在辦公室相處時，被老闆娘撞見其夫僅穿著內褲並勃起，追問下姦情曝光，憤而求償50萬元，橋頭地院判林女賠償15萬遮羞費。

結婚10多年的楊姓婦人指出，2019年間，林女與其夫阿榮（化名）認識後，明知他有配偶，竟常常以進修、討論作業為由，出入她家裡，並利用職務之便，多次同居發生超友誼關係。

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她說，去年10月15日，他進入透天住家1、2辦公室時，赫見其夫只穿內褲，站在林女身邊，下體還是勃起狀態，頓時精神崩潰，並經醫生診斷患有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症、急性壓力反應、適應性失眠症等病症，因而要求林女賠償50萬元精神撫慰金。

林女雖坦承2人「嘿咻」，但否認曾同居，經此教訓非常後悔，目前仍是大學生，經濟能力有限，需仰賴母親資助生活費用，無法負擔高額賠償。

承辦法官調查，據阿榮證詞，2人只在摩鐵「炒飯」3次，並審酌兩造學歷、經濟狀況，認為林女應賠償15萬元比較合理，可上訴。

案發後楊婦與阿榮經高雄少家法院進行調解，雙方同意協議分手。

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