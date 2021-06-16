爸媽陪兒衝摩鐵「抓猴」挨告 檢方：已退房不算違法

洪家3口闖入高雄某知名汽車旅館捉姦，檢方認為他們搜索時對方已退房，不構成犯罪。（資料照）

2021/06/16 10:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子懷疑老婆出軌，他在爸媽和徵信社人員陪同下，在鳳山某汽車旅館外苦守2小時，直到妻子陳女和小王李男「辦完事」，才衝入房間蒐集衛生紙、溼毛巾等證物，李男不滿提告違法搜索和侵入住宅等罪，但檢方認為他們已退房，不構成違法搜索，偵結處分洪男等4人不起訴。

檢方指出，洪姓男子與妻子結婚多年（現已離婚），他日前懷疑妻子可能出軌，於是找來徵信社調查，2019年7月3日傍晚6點多，徵信社人員來電告知，指陳女和李男開車駛入鳳山區某汽車旅館，於是洪男在爸媽陪同下趕赴現場準備捉姦。

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不過，洪男一行人趕到鳳山後，陳女和李男也「辦完事」，準備從汽車旅館的車庫離開，當車庫鐵捲門打開，洪和爸媽看到李女和陳男坐在車上，3人衝到車旁敲打車窗要2人下車，陳、李兩人不理會，洪3人於是轉衝入房間，開始蒐集兩人使用過的衛生紙、溼毛巾等物品，準備送驗當成通姦和相姦的物證。

陳見自己剛用過的房間被人闖入，提告他們涉犯侵入住宅和違法蒐證罪，雄檢偵查時，檢方認為，當時洪家3人和徵信社人員衝入房間時，旅館房間已是「退房」狀態，不算「他人之住宅」，因此不構成犯罪，偵結處分4人不起訴。

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