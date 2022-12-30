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    巡佐死纏七旬婦要女兒電話 揪出幕後黑手竟是「警政署長」

    警政署長名聲響亮，連詐騙集團也要冒充他來騙人。（民眾提供）

    警政署長名聲響亮，連詐騙集團也要冒充他來騙人。（民眾提供）

    2022/12/30 19:45

    〔記者王捷／台南報導〕吳姓婦人一口氣要領出128萬，當警方問她時，她卻支支吾吾說，是為了幫「女兒」付出房屋頭期款，巡佐黃國修擔心吳婦遇到詐騙，死纏著吳婦要「女兒」的電話求證，吳婦最後發現瞞不住，才向警方透露，是「檢察官」要她領的，「警察」也一直打給他，不然她的財產會被凍結還要上法院，結果警方一看吳婦的手機發現不得了，詐騙集團竟然假冒「警政署長」來騙人。

    快70歲的吳婦昨天到銀行要領128萬，當銀行人員關心提問時，她回答不出來，所以通報警方；巡佐追問吳婦是不是遇到詐騙？吳婦表現的很奇怪，稱這筆錢是為了幫「女兒」繳房子的頭期款，為了求證，巡佐纏著吳婦要她「女兒」的電話，希望能打電話跟對方問看看，最後吳婦掰不下去，說出這筆錢是「檢察官」要她領的，而且不准跟別人說。

    吳婦說，「檢察官」指控她假冒他人的名義去申辦紓困貸款，「警察」正在偵辦，但她根本不清楚這個貸款，接著又要求她，如果要自清，必須把名下的錢都領出來暫時管收，等釐清事實以後才會還給她，不然就等著去法院，而且還以偵查不公開為由，威脅吳婦不得對外張揚，吳婦拿出手機給巡佐看，結果竟然看到與警政署長黃明昭同音異字的名字「黃明招」。

    巡佐立刻告知吳婦不只「檢察官」是詐團假扮的，連「署長」也是假的，警察、司法機關絕對不會要民眾自己領錢，這是詐欺集團利用長輩對司法機關畏懼的心態，要求被害人匯款到人頭帳戶來洗錢，或是等現金領出來以後，再叫車手去收錢，雖然相關機關常宣導防詐，但是很多長輩在資訊上是弱勢的，晚輩也不會刻意提到這件事，所以不時有長輩被騙，呼籲民眾多關心家中長輩，別讓老人家存一輩子的錢被詐團騙走。

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