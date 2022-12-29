中市府：豐原工廠4死1傷大火位農業區 將依規查報違建

豐原工廠大火釀4死，盧秀燕趕赴現場關切救災。（圖：市府提供）

2022/12/29 23:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市豐原一處工廠晚間傳出大火，造成4人不幸罹難，1人持續搶救中；台中市長盧秀燕第一時間趕赴現場關心救災情況，隨即趕赴中國醫藥大學附設醫院關心傷者，台中市經發局指出，起火處為「雅速達股份有限公司」，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄；都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，但無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。

台中市消防局今晚間7點36分許接獲豐原區東洲路一處倉庫傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，但大火造成5名人員傷亡，經緊急送醫搶救，其中4名不幸罹難，1名持續搶救中。

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盧秀燕接獲消息後，第一時間趕赴現場關心救災情形，晚間10點再趕赴中國醫藥大學附設醫院關心受傷民眾。

經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄；都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。

豐原工廠大火釀4死，盧秀燕趕赴現場關切救災及慰問。（圖：市府提供）

豐原工廠大火釀4死，盧秀燕趕赴醫院關心傷者。（圖：市府提供）

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