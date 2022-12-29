為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    楊謹華？桂綸鎂？9頭身正妹警明星臉 防搶演練露「逆天長腿」

    李亭儀扮演因被詐騙欠債的女網紅，過程演技逼真，令一旁民眾嚇得動都不敢動，不過最後被重重警力圍捕，搶劫失敗。（警方提供）

    李亭儀扮演因被詐騙欠債的女網紅，過程演技逼真，令一旁民眾嚇得動都不敢動，不過最後被重重警力圍捕，搶劫失敗。（警方提供）

    2022/12/29 21:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林警分局今（29日）在員林農會進行防搶演練，警方找來身高170公分，擁有9頭身的女偵查佐李亭儀，扮演欠債網紅搶劫戲碼，她也相當敬業的穿上馬靴、短裙，還露出一雙逆天長腿演練，過程逼真，連一旁領錢的阿伯都看得目不轉睛，其演技跟顏值也讓圍觀民眾驚呼「好像楊謹華！」，意外的「嬌」點，也為這次防搶演練宣傳加分。

    因應年關將屆，員林警分局今天下午在員林農會舉辦一場「網紅欠債，強盜被捕」金融機構防搶及攔截圍捕演練，為符合演練真實，警方找來有明星臉的女偵查佐李亭儀擔任，她扮演因被詐騙欠債的女網紅，準備進入農會直播，卻聲東擊西挾持行員經理，甚至開槍大喊搶劫，演技逼真，令一旁民眾嚇得動都不敢動，不過最後被重重警力圍捕，搶劫失敗。

    演練結束李亭儀脫下口罩，現場行員跟圍觀民眾驚覺，女歹徒容貌竟然神似藝人楊謹華，也有人說像影后桂綸鎂、個性女星林辰唏等，說完還跑去跟她合照，令她哭笑不得。

    長相酷帥的李亭儀今年31歲，夢想曾經是當空姐，7年前警政特考考上，並分派在桃園及彰化等轄區分局，因她熱愛刑事偵辦，4年前再考上偵查佐，表現卓越，喜愛拍照的她，也經常擔任業餘模特兒，並在個人臉書分享打扮性感跟潮流的照片，表演對她而言並不陌生。

    李亭儀說，第一次扮演壞人覺得一點都不委屈，反而感到很有趣，也認同防搶演練的重要性，尤其歲末年終，民眾常常會提領大筆現金，一定要特別注意「錢財不露白」，若有需要也可向警方申請護鈔。

    員林警分局長楊志傑表示，本次演練包含金融機構行員面對歹徒行搶時處置，及警察接獲報案後指揮、調度實施攔截圍捕等過程，讓民眾及行員有所警惕，演練過程環節緊湊，動作逼真，宛如真實情境上演，讓在場民眾誤信為真，也希望藉由此次演練，確保轄區治安狀況平穩的用心。

    彰化縣員林警分局今在員林農會進行防搶演練，警方找來身高170公分擁有9頭身的女偵查佐李亭儀（左），扮演欠債網紅搶劫戲碼。（警方提供）

    彰化縣員林警分局今在員林農會進行防搶演練，警方找來身高170公分擁有9頭身的女偵查佐李亭儀（左），扮演欠債網紅搶劫戲碼。（警方提供）

    李亭儀表示，她外出值勤時經常被民眾說神似楊謹華、桂綸鎂等藝人，也常被要求合照。（李亭儀提供）

    李亭儀表示，她外出值勤時經常被民眾說神似楊謹華、桂綸鎂等藝人，也常被要求合照。（李亭儀提供）

    李亭儀擁有高顏值，神似藝人楊謹華及桂綸鎂。（翻攝李亭儀臉書）

    李亭儀擁有高顏值，神似藝人楊謹華及桂綸鎂。（翻攝李亭儀臉書）

    李亭儀擁有一雙逆天長腿，平時興趣就喜歡拍照解壓。（翻攝李亭儀臉書）

    李亭儀擁有一雙逆天長腿，平時興趣就喜歡拍照解壓。（翻攝李亭儀臉書）

    李亭儀表示，經常被民眾說神似楊謹華、桂綸鎂等藝人。（李亭儀提供）

    李亭儀表示，經常被民眾說神似楊謹華、桂綸鎂等藝人。（李亭儀提供）

    李亭儀擁有明星臉，神似藝人楊謹華，也有人說像影后桂綸鎂、個性女星林辰唏等。（李亭儀提供）

    李亭儀擁有明星臉，神似藝人楊謹華，也有人說像影后桂綸鎂、個性女星林辰唏等。（李亭儀提供）

    員林警分局舉辦金融機構防搶及攔截圍捕演練，女偵查佐李亭儀（左）扮演網紅，她相當敬業的穿上馬靴、短裙，露出一雙逆天長腿演練。（警方提供）

    員林警分局舉辦金融機構防搶及攔截圍捕演練，女偵查佐李亭儀（左）扮演網紅，她相當敬業的穿上馬靴、短裙，露出一雙逆天長腿演練。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美女神槍手！基警首位射擊教官 竟是明星臉女警
    2022/12/29 21:04

    美女神槍手！基警首位射擊教官 竟是明星臉女警
    人美心美！大眼正妹警當臨時保母 帶走失童買點心助返家
    2022/09/07 19:44

    人美心美！大眼正妹警當臨時保母 帶走失童買點心助返家

    永慶房產中彰投業績62億、逆增1成
    遭爆請病假玩樂接業配 仙氣正妹女警回應了
    2022/08/25 19:38

    遭爆請病假玩樂接業配 仙氣正妹女警回應了
    正妹女警私服照超吸睛 陽光比基尼讓網直呼「請逮捕我」
    2022/08/11 08:39

    正妹女警私服照超吸睛 陽光比基尼讓網直呼「請逮捕我」

    你理財理你 退休金不僅要存更要理
    PO清涼泳裝照遭砲轟 正妹警察傻眼：哈囉？現在是2022！
    2022/02/22 23:11

    PO清涼泳裝照遭砲轟 正妹警察傻眼：哈囉？現在是2022！
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播