楊謹華？桂綸鎂？9頭身正妹警明星臉 防搶演練露「逆天長腿」

李亭儀扮演因被詐騙欠債的女網紅，過程演技逼真，令一旁民眾嚇得動都不敢動，不過最後被重重警力圍捕，搶劫失敗。（警方提供）

2022/12/29 21:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林警分局今（29日）在員林農會進行防搶演練，警方找來身高170公分，擁有9頭身的女偵查佐李亭儀，扮演欠債網紅搶劫戲碼，她也相當敬業的穿上馬靴、短裙，還露出一雙逆天長腿演練，過程逼真，連一旁領錢的阿伯都看得目不轉睛，其演技跟顏值也讓圍觀民眾驚呼「好像楊謹華！」，意外的「嬌」點，也為這次防搶演練宣傳加分。

因應年關將屆，員林警分局今天下午在員林農會舉辦一場「網紅欠債，強盜被捕」金融機構防搶及攔截圍捕演練，為符合演練真實，警方找來有明星臉的女偵查佐李亭儀擔任，她扮演因被詐騙欠債的女網紅，準備進入農會直播，卻聲東擊西挾持行員經理，甚至開槍大喊搶劫，演技逼真，令一旁民眾嚇得動都不敢動，不過最後被重重警力圍捕，搶劫失敗。

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演練結束李亭儀脫下口罩，現場行員跟圍觀民眾驚覺，女歹徒容貌竟然神似藝人楊謹華，也有人說像影后桂綸鎂、個性女星林辰唏等，說完還跑去跟她合照，令她哭笑不得。

長相酷帥的李亭儀今年31歲，夢想曾經是當空姐，7年前警政特考考上，並分派在桃園及彰化等轄區分局，因她熱愛刑事偵辦，4年前再考上偵查佐，表現卓越，喜愛拍照的她，也經常擔任業餘模特兒，並在個人臉書分享打扮性感跟潮流的照片，表演對她而言並不陌生。

李亭儀說，第一次扮演壞人覺得一點都不委屈，反而感到很有趣，也認同防搶演練的重要性，尤其歲末年終，民眾常常會提領大筆現金，一定要特別注意「錢財不露白」，若有需要也可向警方申請護鈔。

員林警分局長楊志傑表示，本次演練包含金融機構行員面對歹徒行搶時處置，及警察接獲報案後指揮、調度實施攔截圍捕等過程，讓民眾及行員有所警惕，演練過程環節緊湊，動作逼真，宛如真實情境上演，讓在場民眾誤信為真，也希望藉由此次演練，確保轄區治安狀況平穩的用心。

彰化縣員林警分局今在員林農會進行防搶演練，警方找來身高170公分擁有9頭身的女偵查佐李亭儀（左），扮演欠債網紅搶劫戲碼。（警方提供）

李亭儀表示，她外出值勤時經常被民眾說神似楊謹華、桂綸鎂等藝人，也常被要求合照。（李亭儀提供）

李亭儀擁有高顏值，神似藝人楊謹華及桂綸鎂。（翻攝李亭儀臉書）

李亭儀擁有一雙逆天長腿，平時興趣就喜歡拍照解壓。（翻攝李亭儀臉書）

李亭儀表示，經常被民眾說神似楊謹華、桂綸鎂等藝人。（李亭儀提供）

李亭儀擁有明星臉，神似藝人楊謹華，也有人說像影后桂綸鎂、個性女星林辰唏等。（李亭儀提供）

員林警分局舉辦金融機構防搶及攔截圍捕演練，女偵查佐李亭儀（左）扮演網紅，她相當敬業的穿上馬靴、短裙，露出一雙逆天長腿演練。（警方提供）

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