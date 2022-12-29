沉迷「牛郎店」2個月欠債 下海賣身10個月還不完

小芳沉迷牛郎店2個月，欠下的債務，她下海從娼10個月仍還不完。（示意圖，與本案無關）

2022/12/29 10:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕女子小芳於2020年間到一家俗稱牛郎店的「仕女俱樂部」消費，她迷戀朱姓牛郎，2個月就欠下大筆消費債務，只好透過牛郎店的鍾姓主管介紹，認識從事應召站的陳姓男子與李姓女子，2020年8月起「下海」賣身，約10個月賺逾200萬元，卻還是還不完債務，小芳想「上岸從良」，鍾男仍持續追討小芳在牛郎店消費的債務，不堪其擾的小芳報警，台中地院依共同圖利媒介性交罪，分別判處鍾男等3人，各2月、4月不等徒刑，可易科罰金。

判決書指出，小芳（化名）於2020年5月到牛郎店消費，她迷戀朱姓牛郎（不起訴），短短2個月欠下不少消費債務，還簽了多張本票（欠債金額不詳），她為求清償債務，透過牛郎店的鍾姓主管，認識從事應召站的陳男、李女，從當年的8月起，她在承租的房間內從事性交易（俗稱一樓一鳳，鳳姐），每次1700元，小芳分得1000元當生活費，應召站與牛郎店主管鍾男分得700元。

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小芳自己記帳顯示，從2020年8月到2021年5月，這10個月她賺了逾200萬元，鍾男與牛郎店分得107萬餘元，到了2021年7月，小芳不願自己「肉金」被剝削，她想「上岸」，不再繼續從娼，也不願意再與鍾男、應召站合作，不料，鍾男以她尚未還完牛郎店的消費債務，持續向小芳討債，小芳迫於無奈而報警。

台中地院審理時，經營應召站的陳男，辯稱應召站實際只分得20萬元，與小芳的107萬餘元之說差異懸殊，法官採納檢方的計算，檢警查扣的應召站帳冊顯示，從2020年11月下旬至2021年5月中下旬（約6個月），依據小芳的每日業績換算，應召站抽成所得達66萬餘元。

台中地院認定鍾男、陳男與李女，共同媒介應召女子與不特定男客從事性交易，藉此獲取不法利益，依「共同犯圖利媒介性交罪」，分別判處鍾男徒刑2月、陳男徒刑4月、李女徒刑2月，可易科罰金，犯罪所得66萬餘元沒收，可上訴。

小芳沉迷牛郎店2個月，欠下的債務，她下海從娼10個月仍還不完。（示意圖，與本案無關）

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