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    護膚店「掛羊頭賣靈肉」！越南妹口愛技術太強 男客等第二炮被逮

    護膚店掛羊頭賣靈肉。（民眾提供）

    護膚店掛羊頭賣靈肉。（民眾提供）

    2022/12/28 12:35

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市「老司機」熟悉且被尋芳客戲稱新興區「電信大樓」，昨晚又被警方查獲美容護膚店涉嫌「掛羊頭賣靈肉」，安排全套為男客服務，媒介性交易，越南籍鄧姓女子嫁來台灣，卻涉嫌從事性交易，警方不排她也涉嫌假結婚，將她和黃姓負責人（23歲）、櫃台人員及2名男客送辦、裁罰。其中一名男客完事後意猶未盡，想再來第二炮，留在現場等候被逮。

    警方漏夜在七賢一路「電信大樓」查獲該護膚店，據查，該店於今年9月間，也曾被查獲暗藏春色，原本負責人是林姓男子，後來改由黃姓男子（23歲）當負責人，藏身「電信大樓」對外稱純按摩，卻涉嫌媒介服務小姐從事性交易，業者提供女子照片供男客挑選，再聯絡小姐到店服務，每次2600至3600元不等代價，由業者抽成，但店方稱是按摩小姐個人行為。

    新興分局今指出，日前接獲檢舉，新興區七賢一路某大樓內疑有違法色情性交易，經探查蒐證，共查獲5人，其中負責人1人（黃男，23歲）、櫃檯1人（許男，49歲）、女服務生1人、男客2人，並查扣不法所得及帳冊。

    據了解，當時其中一名男客在包廂等女子，原來這名男客已和女服務生完成交易，但因對方口愛技術超棒，他留店休息一下，感覺意猶未盡，想再來第二炮，又請店方再通知這位女服務生返回交易，警方將5人依法送辦、裁罰。

    護膚店掛羊頭賣靈肉被查獲。（民眾提供）

    護膚店掛羊頭賣靈肉被查獲。（民眾提供）

    警方查獲美容護膚店涉嫌「掛羊頭賣靈肉」，安排全套為男客服務。（民眾提供）

    警方查獲美容護膚店涉嫌「掛羊頭賣靈肉」，安排全套為男客服務。（民眾提供）

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