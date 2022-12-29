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    黑幫土方糾紛苗栗大亂鬥逮20人 警局長親說明

    苗栗縣銅鑼鄉昨（28）日，發生暴力砸車聚眾鬥毆，造成8輛車砸毀4人受傷。（民眾提供）

    苗栗縣銅鑼鄉昨（28）日，發生暴力砸車聚眾鬥毆，造成8輛車砸毀4人受傷。（民眾提供）

    2022/12/29 10:04

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉昨（28）日發生暴力砸車聚眾鬥毆，造成8輛車砸毀4人受傷。警方拘捕涉案20人到案，調查發現為桃園、苗栗2地黑幫因廢棄土方傾倒糾紛，談判破裂而爆發全武行，苗栗縣警察局長陳武康，相當重視此案，今（29）日上午開記者會親自說明。

    陳武康說，警察局獲報此案後，即指示警局掃黑專責隊與苗栗警分局積極偵辦，並報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，經調閱與過濾分析相關監視畫面，強力拘捕涉案犯嫌等20人到案。

    陳武康說，經查此案是桃園地區不良幫派組合分子曾姓男子因不滿至苗栗縣傾倒廢土遭苗栗縣不良幫派組合涂姓男子等人阻擋，28日曾男率眾分乘多輛自小客車，與涂男等人相約在案發地點談判，因談判破裂衍生暴力砸車聚眾鬥毆事件，造成8輛自小客受損，1人受傷送醫，另有3人自行就醫。

    陳武康表示，警察局強力拘捕涉案嫌犯，並依組織犯罪、刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並持續針對幕後不法犯罪集團刨根溯源，絕不寬貸。

    陳武康強調，警方「嚴懲聚眾鬥毆、暴力犯罪、打擊黑幫」絕不手軟，為維護苗栗縣好山好水，絕不容許不法集團非法傾倒廢棄物，更不容許暴力、黑道介入。

    苗栗縣銅鑼鄉昨（28）日，發生暴力砸車聚眾鬥毆，造成8輛車砸毀4人受傷。（民眾提供）（記者彭健禮攝）

    苗栗縣銅鑼鄉昨（28）日，發生暴力砸車聚眾鬥毆，造成8輛車砸毀4人受傷。（民眾提供）（記者彭健禮攝）

    苗栗縣警察局長陳武康相當重視此案，今（29）日上午開記者會親自說明。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣警察局長陳武康相當重視此案，今（29）日上午開記者會親自說明。（記者彭健禮攝）

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