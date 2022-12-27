首走私滾筒式衝鋒槍入台 中部昔日最夯軍火商「哈姆」離世

「哈姆」林修進日前因癌離世。（民眾提供）

2022/12/27 18:38

〔記者許國楨／台中報導〕綽號「哈姆」、號稱昔日中部最大軍火庫的台中市道上兄弟林修進，曾因以貨櫃走私堪稱台灣治安史上首見的滾筒式衝鋒槍，震驚黑白兩道，他十多年前因案入獄檢查出罹患肝癌，11年前保外就醫，日前離世，27日家屬為其在台中殯儀館舉行公祭，也為他傳奇的一生畫下句點。

道上兄弟透露，林修進是土生土長的台中人，父親經營台中知名鞋店「第一皮鞋」，也因此林對於金錢有敏銳度，對賺錢很感興趣，但年輕時愛玩與道上兄弟往來密切，曾經營過砂石場，甚至為了壯大聲勢，與親戚共謀走私槍械的不法犯行，也因此落網入監服刑。

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資深刑警則說，20多年前林曾透過經商的親戚關係，涉及利用廢紙貨櫃夾藏槍彈走私進口案，被警方循線查獲時，除起出台灣治安史上首見走私入台的滾筒式衝鋒槍，還有烏茲衝鋒槍、90手槍等長短槍69把，以及各式子彈8000多發，也讓當年僅20多歲的林修進，迅速闖出名號。

當時道上就盛傳，林的腦筋動得很快，先前走私成功入台的槍械，就曾以救護車做掩護及運輸工具，壓根沒人會想到，還傳出曾是昔日十大槍擊要犯中，多位知名度要角的軍火供應商，雖僅此傳說未被證實，但傳奇的經歷及精彩的社會歷練，仍令人嘖嘖稱奇。

認識林的友人說，林恩怨分明，頗有大哥風範，為人豪邁、喜歡喝酒，十多年前因案入獄，卻在獄中檢查出罹患肝癌，11年前保外就醫，近年來在台中經營餐廳，低調過活，本月11日因肝癌逝世，享年57歲，27日家屬為他在台中殯儀館舉行公祭，並有24輛名貴跑車替他送行。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林修進今日舉行公祭，現場佈置多張生前的生活照。（民眾提供）

有多輛名貴跑車為林送行。（民眾提供）

有多輛名貴跑車為林送行。（民眾提供）

有多輛名貴跑車為林送行。（民眾提供）

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