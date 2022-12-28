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    公車撞死母嬰》中國醫大教師痛憶學霸媽：優秀有主見

    事發台中市學士路、英才路口娃娃車破碎散落一地。（民眾提供）

    事發台中市學士路、英才路口娃娃車破碎散落一地。（民眾提供）

    2022/12/28 19:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市一家三口推娃娃車過馬路，遭轉彎公車撞上，媽媽與1歲男嬰不治，僅伊拉克籍丈夫輕傷倖存。意外身亡的李女是中國醫藥大學高材生，中國醫大中國藥學暨中藥資源系主任張文德說，李生優秀有主見，當年是系上首個跨藥用化妝品系的雙主修學生，以績優實力考上學校第一屆跨系所「製藥學士學位學程」研究所，成績均名列前名茅，意外傳來十分遺憾與痛心。

    張文德說，李生十分有主見，進入中國藥學暨中藥資源系後，致力延伸系上所學，發展第二專長，跨系雙主修藥用化妝品系，是系上首位跨修藥用化妝品系的學生。雙主修課業十分沉重，她仍以優秀成績拿到雙學士學位，之後更上層樓，以名列前茅的佳績考上第一屆跨系所的「製藥碩士學位學程」，取得碩士。

    張文德說，當年教過李生，迄今對她極有主見跟想法仍印象深刻，她畢業後，曾偶然相遇李生一家，母子罹難消息傳回學校，令人十分不捨。

    張文德也說，學士路轉英才路口的交通號誌未設有左轉燈，常見車輛為左轉搶快，事發地點鄰學校及學校附近醫院，上學、就醫或上班醫護行經險象環生，呼籲市府協助改善號誌設計。

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