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    首頁　>　社會

    一家3口推嬰兒車過馬路 遭左轉公車撞擊「母子雙亡」

    肇事公車。（民眾提供）

    肇事公車。（民眾提供）

    2022/12/28 10:14

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市27日深夜發生一起重大死亡車禍，一輛公車在北區一處路口左轉時，撞上正推著嬰兒車過馬路的一家3口，造成母親及1歲兒子當場失去生命跡象，雖緊急送醫搶救，仍在今天凌晨傷重宣告不治，僅受輕傷的伊拉克籍丈夫唯一倖存，悲痛欲絕。

    台中市第二分局昨天深夜11點15分接獲民眾報案，轄內北區學士路與英才路口有交通事故發生，經迅速到場了解，現場為公車與行人發生交通事故，53歲的陳姓司機，駕駛豐原客運公車沿學士路由五權路往育德路方向行駛，準備左轉英才路往中清路方向，行經該路口時，撞上正在過馬路的一家3口。

    經查，當時伊拉克籍的32歲季男推著嬰兒車，與30歲李姓妻子走斑馬線過馬路，不料卻突然飛來橫禍，遭到左轉公車撞擊，李女以及嬰兒車上的1歲兒子事發後沒有呼吸心跳，嬰兒車則是被撞得支離破碎，由於事故發生地點就在中國醫藥大學附設醫院旁，救護人員到場趕緊將3人送醫。

    但母子經搶救因傷勢嚴重，今凌晨零時許宣告不治，初步了解，公車司機沒有酒駕，疑因路口光線昏暗未注意而釀禍，警方正積極調閱監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

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