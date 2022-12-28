前竹山鎮長黃丹怡涉任內索回扣 一審獲判無罪

前竹山鎮長黃丹怡涉任內索扣案，經3年多審理，南投地院28日下午判決無罪。（資料照）

2022/12/28 18:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前南投縣竹山鎮長黃丹怡、前公所主秘洪丞俊，任內涉透過白手套或直接向包商索工程回扣5到12%％不等，南投檢方以共同經辦公用工程收取回扣罪等罪名起訴，南投地院經3年多審理下午宣判，黃丹怡獲判無罪，理由是證人證詞有瑕疵，且與卷證不符；而前主秘洪俊丞則收取6次回扣，判刑15年，褫奪公權8年。南投檢方表示，黃丹怡獲判無罪部分，會等收到判決書後再決定是否上訴。

南投地檢署是在2017年11月發動搜索竹山鎮公所，並在2019年5月起訴南投縣竹山鎮長黃丹怡和前公所主秘洪丞俊等人，起訴書指出，黃、洪兩人涉從2016年起透過林姓、陳姓和洪姓白手套，向工程包商索取回扣，回扣的比率從5至12％不等，白手套可分配比例，而白手套收到回扣款後，先交給主秘洪丞俊，再由洪交給黃丹怡。

請繼續往下閱讀...

該案經南投地院法官審理3年多，今天下午4時宣判，惟前鎮長黃丹怡則判決無罪。南投地院刑事庭庭長陳宏瑋在宣判後表示，林姓證人是黃丹怡被指涉共同收取工程回扣的關鍵證人，而他的證詞與卷內事證不符，且無其他補強證據可佐證，即無證據可認定黃丹有罪。

至於前公所主秘洪俊丞部分，則法官依據通訊譯文、帳冊，及有陳姓、徐姓、蔡姓、張姓、李姓、石姓證人的證述，及卷內採購案等證據資料，認定他經辦竹山鎮第13公墓納骨堂新建工程、富州社區活動中心增建工程等兩件委辦規畫設計及監造案、長照多功能社福綜合大樓新建工程委託規畫設計及監造服務、竹山綠帶工程、竹山桂林山水工程等採購案，共要求收取回扣6次，有收到回扣款有3案，有收取到回扣款合計39萬7200元，其他則是索取回扣未遂，其收取到回扣公用工程收回扣既遂和未遂罪證明確。

洪俊丞收取回扣罪3罪，各判刑13年，索回扣未遂罪3罪，各判刑6年；又共同犯洩漏國防以外之機密罪判刑4月，應執行有期徒刑15年，褫奪公權8年。

南投地院刑事庭長陳宏瑋，指黃丹怡案關鍵證人證詞有瑕疵，且與卷證不符，故判決黃丹怡無罪。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法