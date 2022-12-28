為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不滿被要債 莽男刺死女鄰居判無期徒刑

    台南七股男子王合同不滿女鄰居向他要債，預謀持刀刺死對方，台南地院依殺人罪判王男無期徒刑。（資料照）

    台南七股男子王合同不滿女鄰居向他要債，預謀持刀刺死對方，台南地院依殺人罪判王男無期徒刑。（資料照）

    2022/12/28 15:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市七股區男子王合同欠王姓女鄰居錢，之後曾向王女借錢遭拒，也不滿王女向他討債，竟萌生殺意，今年4月11日下午，他在住家喝啤酒壯膽，見王女下班回家，上前攀詢被王女拒絕，王男竟持刀刺死王女。檢方依殺人罪嫌起訴求處重刑，台南地院今天判王男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

    檢警調查指出，41歲男子王合同，曾向鄰居王姓女子借錢被拒；王女也向他索討欠款，他竟為此萌生殺意。

    2022年4月11日下午4時許，王男在住處先喝1罐啤酒壯膽，接著於下午4點50分，帶著1把裁縫用的剪線小剪刀（紗剪），在住家附近等王女下班。他看到王女出現時叫對方，未獲王女回應；王男再上前拍觸王女肩膀時，又被王女甩開。

    王合同為此不滿情緒升高，在盛怒之下，持刀猛刺王女多刀，被害人逃入鄰居家，由鄰居報案請救護車到場送醫，但王女仍因傷重，於當晚7時不治。

    王男行兇後並未逃跑，坐在附近雜貨店前等警方到場逮人。王男坦承殺人、還凶狠地說：「就是要她死」。

    檢方依殺人罪嫌起訴王男並痛指凶嫌先前曾拿刀械砍殺他人、員警未遂，也曾拿西瓜刀背或木棍傷害他人與其父，還不思反省，又因細故預謀拿刀虐殺女鄰居，視人命如草芥，使得王女丈夫及稚女痛失至親，天倫家庭夢碎，凶嫌在案發後毫無悔意，請法官處以重刑，以昭炯戒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生活習慣不佳引殺機 莽男持刀刺死室友被起訴
    2022/12/21 15:57

    生活習慣不佳引殺機 莽男持刀刺死室友被起訴
    談判誤認對方找人助陣 男持刀刺死少年判12年
    2022/09/01 16:55

    談判誤認對方找人助陣 男持刀刺死少年判12年

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    台南善化姪子砍死伯母案 檢警相驗頸部中刀致命
    2022/08/08 17:50

    台南善化姪子砍死伯母案 檢警相驗頸部中刀致命
    為了8萬元債務 他持刀刺死友人被判刑13年
    2022/08/04 16:01

    為了8萬元債務 他持刀刺死友人被判刑13年

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    不倫戀人財兩失怒殺小三 小王輕生獲救判12年半
    2022/04/07 16:31

    不倫戀人財兩失怒殺小三 小王輕生獲救判12年半
    恐怖！吸毒逆子持刀砍下母親頭顱 裝進紙箱後逃逸
    2022/01/17 12:32

    恐怖！吸毒逆子持刀砍下母親頭顱 裝進紙箱後逃逸
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播