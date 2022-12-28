不滿被要債 莽男刺死女鄰居判無期徒刑

台南七股男子王合同不滿女鄰居向他要債，預謀持刀刺死對方，台南地院依殺人罪判王男無期徒刑。（資料照）

2022/12/28 15:48

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市七股區男子王合同欠王姓女鄰居錢，之後曾向王女借錢遭拒，也不滿王女向他討債，竟萌生殺意，今年4月11日下午，他在住家喝啤酒壯膽，見王女下班回家，上前攀詢被王女拒絕，王男竟持刀刺死王女。檢方依殺人罪嫌起訴求處重刑，台南地院今天判王男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

檢警調查指出，41歲男子王合同，曾向鄰居王姓女子借錢被拒；王女也向他索討欠款，他竟為此萌生殺意。

請繼續往下閱讀...

2022年4月11日下午4時許，王男在住處先喝1罐啤酒壯膽，接著於下午4點50分，帶著1把裁縫用的剪線小剪刀（紗剪），在住家附近等王女下班。他看到王女出現時叫對方，未獲王女回應；王男再上前拍觸王女肩膀時，又被王女甩開。

王合同為此不滿情緒升高，在盛怒之下，持刀猛刺王女多刀，被害人逃入鄰居家，由鄰居報案請救護車到場送醫，但王女仍因傷重，於當晚7時不治。

王男行兇後並未逃跑，坐在附近雜貨店前等警方到場逮人。王男坦承殺人、還凶狠地說：「就是要她死」。

檢方依殺人罪嫌起訴王男並痛指凶嫌先前曾拿刀械砍殺他人、員警未遂，也曾拿西瓜刀背或木棍傷害他人與其父，還不思反省，又因細故預謀拿刀虐殺女鄰居，視人命如草芥，使得王女丈夫及稚女痛失至親，天倫家庭夢碎，凶嫌在案發後毫無悔意，請法官處以重刑，以昭炯戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法